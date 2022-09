A una settimana dall'inizio del GF Vip 7, sembrano delinearsi le prime simpatie tra i concorrenti. Se Elenoire Ferruzzi ha subito puntato Luca Salatino, Marco Bellavia ha scelto una strada altrettanto difficile, quella di corteggiare Pamela Prati. Un po' a sorpresa, la soubrette non sta allontanando il presentatore e c'è già chi è pronto a scommettere che saranno loro due la prima coppia di questa nuova stagione del reality di Canale 5.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Chi si aspettava che sarebbero stati due giovani i primi a smuovere le dinamiche amorose nella casa del GF Vip, rimarrà sorpreso nello scoprire che in realtà sono due "senior" del cast ad aver dato il via alle danze.

Come raccontano i siti di Gossip da giorni, Marco Bellavia è subito partito all'attacco con Pamela Prati. Da quando è stato ufficializzato come concorrente, l'uomo non ha perso tempo e si è dichiarato alla soubrette in cerca di riscatto dopo il "caso Mark Caltagirone".

Tra i due è nato un bel rapporto, e se inizialmente la sarda sembrava chiudere in modo deciso a un possibile flirt, nelle ultime ore qualcosa sembra essere cambiato. Chiacchierando con le compagne d'avventura, la vippona ha ammesso di essere lusingata dalle attenzioni che il presentatore le riserva quotidianamente e di apprezzare anche il suo carattere simpatico e timido allo stesso tempo.

Primi approcci tra le mura del GF Vip

"Non immaginavo questa attenzione così galante", ha detto Pamela in un confessionale che è stato trasmesso nel daytime del GF Vip del 26 settembre.

Agli autori che le hanno chiesto cosa ne pensa di Marco e del modo in cui la sta corteggiamento, la concorrente ha risposto: "Lui è un uomo molto dolce e soprattutto intelligente. Secondo me è anche timido".

Forse per la prima volta da quando ha rimesso piede nella casa più spiata d'Italia, Prati si è lasciata andare a un commento positivo nei confronti del vippone che non ha mai nascosto l'attrazione che prova verso di lei.

I fan del programma di Canale 5, infatti, stanno iniziando ad affezionarsi a questa possibile coppia, tant'è che sui social network è già stato creato un hashtag tutto per loro, un po' come è stato per i Jerù un anno fa.

Per il momento si parla di un modo di flirtare innocente e senza secondi fini, ma alcuni spettatori sperano che la situazione possa evolversi per il meglio e che Marco e Pamela diventino i primi piccioncini della settima edizione.

Attesa per la terza puntata del GF Vip

Marco Bellavia è entrato col piede giusto nella casa del GF Vip e, forse un po' a sorpresa, ha tolto spazio ai concorrenti giovani sui quali si puntava di più per un flirt. Antonino Spinalbese sembra non aver trovato una compagna che susciti in lui un particolare interesse (anche se qualche spettatori ha notato alcune attenzioni nei confronti di Ginevra Lamborghini), e lo stesso vale per altri ragazzi single come Edoardo Donnamaria o George Ciupilan.

Un'altra vippona che si è data da fare per smuovere le dinamiche del gioco, è Elenoire. In una sola settimana, infatti, la star del web si è avvicinata a Luca dichiarando un interesse per lui e si è irritata quando ha scoperto che Salatino non l'ha ricambiata accusandolo di averla presa in giro.

Stasera, lunedì 26 settembre, Ferruzzi sarà protagonista di un atteso faccia a faccia. Nel giardino della casa di Cinecittà, infatti, arriverà Soraia Cerruti (la fidanzata del tronista di Uomini e Donne), che non ha apprezzato le cose che la concorrente ha fatto e ha detto recentemente sulla sua storia d'amore. Altro ospite della serata del GF Vip sarà Gucas Casella, che torna per un confronto con Attilio Romita.