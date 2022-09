Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily nostrana creata da Giannandrea Pecorelli per le puntate dal 26 al 30 settembre raccontano che il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) festeggeranno dopo aver appreso che il Paradiso Market uscirà in tutte le edicole italiane. La contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), intanto, si renderà conto che sfidare il cognato nel terreno a lui più congeniale è stato un errore e, a tal proposito, confiderà a Matilde (Chiara Baschetti) di voler cedere le sue quote del grande magazzino lombardo.

Alle orecchie di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) giungerà la notizia della decisione della contessa e il proprietario dell'atelier si dimostrerà intenzionato a rilevare le quote della stessa, ma non prima di chiedere consiglio in merito all'ex socio Umberto. L'arguta Di Sant'Erasmo, però, cambierà le carte in tavola poco prima di cedere le quote a Conti.

La contessa potrebbe 'spingere' Barbieri a corteggiare Flora

Dopo aver cercato invano di liberarsi, professionalmente parlando, della sarta Agnese Amato (Antonella Attili) e della stilista Flora, la contessa Adelaide potrebbe rendersi conto di non avere alcun dipendente, e nemmeno il socio Vittorio, schierati dalla sua parte.

Le mire vendicative della signora Di Sant'Erasmo nei riguardi del cognato, reo di essersi innamorato della giovane Ravasi, difficilmente termineranno con l'incedere degli episodi della settima stagione de Il Paradiso delle Signore.

A fronte di ciò, la zia di Marco (Moisè Curia) potrebbe indurre Marcello Barbieri (Pietro Masotti) a corteggiare la figlia di Achille (Roberto Alpi), così da provare a far ingelosire quanto più possibile il commendatore.

Adelaide potrebbe cedere a Marcello le quote che erano di Umberto

Accordatasi con Vittorio per cedergli le quote, grazie alla mediazione di Matilde, la contessa cambierà idea proprio il giorno della transazione.

Mancando spoiler ufficiali su cosa accadrà di preciso a riguardo, si potrebbe supporre che Adelaide mischi le carte in tavola sfruttando la smania di successo di Marcello e, di conseguenza, dando l'opportunità a quest'ultimo di diventare inaspettatamente socio dell'atelier.

Se da un lato Di Sant'Erasmo senior cederebbe a titolo gratuito, o quasi, le sue quote al proprietario della Caffetteria, dall'altro lato farebbe sì che l'ex fidanzato di Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) non diventi altro che un burattino nelle sue mani.