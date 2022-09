La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato nostrano per le puntate dal 19 al 23 settembre svelano che Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) rinuncerà a tornare a Belluno, così potrà rimanere accanto alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina). Marcello Barbieri (Pietro Masotti), intanto, tornerà dalla Svizzera e si renderà conto di provare ancora dei forti sentimenti per Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena), tanto da essere deciso a tentare di tornare assieme alla stessa.

Adelaide, invece, confesserà a Marco (Moisè Curia) di aver provato a convincere il Direttore del carcere a non far uscire Gloria Moreau (Lara Komar) in permesso e il nipote prenderà male tale rivelazione. L'arguta donna, nel tentativo di far pace col giovane Di Sant'Erasmo, contatterà le sue conoscenze per fare in modo che Brunella Gasperini conduca la presentazione di 'La madre ritrovata'. Marcello, infine, sfogliando i rotocalchi noterà le foto che ritrarranno l'ex fidanzata assieme a Ferdinando Di Torrebruna (Fabio Fulco).

Marcello vorrà crearsi una posizione sociale più redditizia

Alcuni personaggi hanno cambiato pelle, o almeno così sembra da quest'inizio del 7° capitolo della soap, come Maria Puglisi (Chiara Russo) che è tornata da Roma con un look oltremodo elegante oppure come Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) che parrebbe aver intrapreso un percorso di redenzione dopo la parentesi estiva in convento.

A fare la muta come i serpenti, inoltre, sembrerebbe esserci anche Marcello che tornerà nel capoluogo lombardo dopo aver studiato economia e finanzia in territorio elvetico. Barbieri potrebbe essere stanco di essere etichettato solo come socio della caffetteria o semplice cameriere e desiderare di crearsi una nuova e più remunerativa posizione sociale.

Ad aiutarlo in tale impresa, complice il discorso tra la contessa e l'ex di Ludovica avvenuto alla fine della sesta stagione, potrebbe esserci proprio la signora Di Sant'Erasmo.

Adelaide potrebbe 'spingere' Marcello a corteggiare Flora

Le smanie vendicative di Adelaide nei riguardi del commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) non si faranno attendere già dai primi episodi della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, tanto da far protendere Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) per rassegnare le dimissioni come stilista.

Grazie a un ricatto del padre di Marta (Gloria Radulescu) ai danni della contessa, però, la figlia di Achille (Roberto Alpi) manterrà il ruolo nell'atelier e Adelaide s'inventerà probabilmente un'altra strategica mossa per farla pagare al cognato.

La zia di Marco potrebbe spingere Marcello a corteggiare Flora, riuscendo a convincere il cameriere dopo avergli fatto odorare la possibilità di un ritorno economico o di un posto all'interno dell'organigramma dell'atelier.

Barbieri, dal canto suo, accetterebbe in quanto la mai dimenticata Ludovica si troverebbe ancora in Grecia e, al contempo, tale opportunità gli consentirebbe la scalata sociale che tanto desidera.