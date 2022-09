Sta facendo molto discutere il cast della settima edizione del Grande Fratello Vip. Un pensiero che stanno sposando molti telespettatori, è che nella casa più spiata d'Italia stanno per entrare personaggi poco conosciuti, come se il reality-show fosse tornati ai tempi in cui si puntava quasi esclusivamente su persone comuni. Alfonso Signorini ha messo le mani avanti dichiarando di aver scelto i vipponi in base alle loro storie e ai caratteri che hanno, ma un'ampia fetta di pubblico è molto scettica sul successo della nuova stagione.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Sembra non convincere affatto il cast che gli autori del Grande Fratello Vip hanno messo su per la nuova edizione. A pochi giorni dal debutto su Canale 5, sono in tanti a storcere il naso leggendo l'elenco dei 24 personaggi che entreranno nella casa da qui a giovedì 22 settembre.

Un commento che spopola tra quelli che hanno fatto gli spettatori del reality-show, è il seguente: "Ma chi li conosce questi?".

Insomma, il malcontento generale che serpeggia soprattutto sul web da quando Davide Maggio ha spoilerato i vipponi di quest'anno, si fa sempre più strada e coinvolge un numero sempre più alto di fan e curiosi.

"Sono più famoso io", è un altro parere pungente che le persone stanno esprimendo dopo aver visto chi sta per varcare la soglia della porta rossa nelle vesti di celebrità.

Chi partecipa al Grande Fratello Vip

Ancor prima che i giornalisti svelassero i nomi dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini aveva risposto così a chi da anni gli contesta le scelte dei personaggi da arruolare nel cast: "Io punto più sulle storie e sui caratteri, è questo che fa il programma non i nomi da cartellone".

"Quest'anno ci saranno anche quelli, ma preferisco fare spazio a chi può piacere al pubblico. A vincere le ultime edizioni sono stati outsider con Jessica Selassié e Tommaso Zorzi", ha aggiunto il presentatore del reality di Canale 5.

Insomma, gli addetti ai lavori sono certi di aver selezionato le persone giuste per far sì che anche la settima stagione del format Mediaset ottenga il successo di quelle passate.

Qualora gli ascolti dovessero premiare il padrone di casa e la produzione, i vertici di rete sono già pronti a prolungare la trasmissione inizialmente di tre mesi (facendo slittare la finalissima dal 26 dicembre ai primi marzo), ma non si esclude un ulteriore allungamento fino a magio/giugno 2023.

Gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip

A varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà tra il 19 e il 22 settembre (date in cui è prevista la messa in onda della prima e della seconda puntata del GF Vip 7), dunque, saranno in 24.

Ai già ufficializzati Pamela Prati, Giovanni Ciacci e Wilma Goich, si aggiungeranno: Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, Marco Bellavia, Gegia, Attilio Romita, George Ciupilan, Nikita Pelizon, Sofia Giaele De Donà, Sara Manfuso, Daniele Dal Moro, Luca Salatino, Elenoire Ferruzzi, Alberto De Pisis, Edoardo Donnamaria, Charlie Gnocchi, Ginevra Lamborghini, Carolina Marconi, Amaurys Perez, Cristina Quaranta, Patrizia Rossetti e Sergio Assisi.

Tutti questi personaggi andranno a vivere nella casa più spiata d'Italia tra pochi giorni, ma già il prossimo weekend potrebbero abbandonarla temporaneamente.

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, chi vorrà potrà uscire per andare a votare nella propria città: prima di rientrare in gioco, però, tutti gli inquilini dovranno affrontare un'altra quarantena (la prima è in corso per chi debutterà lunedì sera) di almeno 5 giorni nel rispetto delle norme anti-Covid.