Il Paradiso delle signore 7 torna in onda dal 12 al 16 settembre con nuove puntate in prima visione. Le anticipazioni rivelano che per Marco e Stefania arriverà il momento di festeggiare il loro fidanzamento ma si ritroveranno a fare i conti anche con gli inganni della contessa.

Spazio poi al ritorno in città di Maria dopo un lungo periodo di assenza, mentre Agnese si ritroverà ai ferri corti con la contessa Adelaide e prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Stefania e Marco ingannati: anticipazioni Il Paradiso 7 12-16 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 12 al 16 settembre 2022, rivelano che Marco e Stefania saranno pronti a celebrare la loro festa di fidanzamento, così da poter rendere ufficiale la loro unione sentimentale.

Una festa alla quale non potrà prendere parte Gloria, che si trova in carcere: per tale motivo, Marco chiederà a sua zia Adelaide di poter convincere il direttore del carcere a concedere un permesso premio alla mamma di Stefania, così da poterla avere il giorno della festa.

Marco si fiderà di sua zia, inconsapevole del fatto che la contessa sta ingannando lui e Stefania, dato che chiederà al direttore del carcere di non far uscire Gloria dalla prigione per quel giorno.

Gli altarini della contessa verranno smascherati da Umberto che, a quel punto, non si farà problemi a ricattarla, complice anche la scelta della contessa di voler far fuori a tutti i costi Flora Ravasi dal grande magazzino.

Umberto smaschera Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 16 settembre 2022, rivelano che alla fine Gloria riuscirà a ottenere quel fatidico permesso, ma il merito sarà solo di Vittorio Conti e Roberto Landi, i quali riusciranno a ottenere quel permesso convincendo il direttore del carcere.

Gli inganni della contessa, quindi, non daranno l'effetto sperato e come se non bastasse finirà per scatenare anche l'ira di Agnese.

L'arrivo al negozio di Adelaide, infatti, porterà a una vera e propria guerra all'interno del Paradiso, al punto che Agnese deciderà di affrontare "faccia a faccia" la nuova proprietaria.

Agnese furiosa, ritorna Maria: anticipazioni Il Paradiso 7 12-16 settembre

Tra le due donne ci sarà uno scontro particolarmente acceso, al termine del quale Agnese si dirà disposta a licenziarsi pur di non sottostare alle richieste di Adelaide. Sarà Vittorio Conti a riprendere in mano le redini della situazione e riuscirà a convincere Agnese a non andare via dal negozio, dato il suo prezioso lavoro fatto in questi anni.

Occhi puntati anche sul ritorno di Maria. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 fino al 16 settembre 2022, rivelano che la giovane venere rimetterà piede in città dopo un periodo di assenza e la sua presenza desterà non poco clamore.

La ragazza, infatti, tornerà completamente diversa: più sicura e consapevole di se stessa ma, soprattutto, con un look da vera signora.