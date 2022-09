Su Canale 5 continuano ad andare in onda le puntate di Un altro domani. La serie tv spagnola incentrata su Carmen e sulla nipote Julia continua a stupire i telespettatori con i suoi colpi di scena. Durante le prossime puntate che andranno in onda, farà il suo ingresso un nuovo personaggio. Si tratta di Erik Noguera, il nipote di Tirso. Il ragazzo darà problemi alla zio e farà emergere una verità scottante che riguarda proprio Tirso.

Anticipazioni Un altro domani, trame Spagna: Erik chiede dei soldi a Tirso

La situazione a Robledillo precipiterà dopo l'arrivo di Erik.

Il giovane approderà in paese al compimento dei suoi 18 anni. Il giovane Noguera si presenterà da Tirso, suo zio, per chiedergli del denaro. Peccato però che tra zio e nipote non ci sia un rapporto da ben 11 anni. Erik dirà a suo zio di aver bisogno di denaro per potere cambiare città e andare alla ricerca di fortuna. Tirso però, non avrà alcuna intenzione di assecondare le richieste del ragazzo.

Tirso deciderà comunque di dare ospitalità a Erik per qualche giorno, in modo tale da poter trovare una soluzione adeguata. Noguera, però, farà promettere al nipote di non parlare a nessuno di quanto successo al padre del giovane. Se si venisse a sapere in paese potrebbe crearsi uno scandalo. Erik però, non manterrà la promessa e presto la verità sul fratello di Tirso verrà a galla.

Spoiler Un altro domani, Trame spagnole: Cloe interessata ad Erik

Purtroppo Erik avrà un atteggiamento molto insolente e prepotente. Il ragazzo finirà per rivelare a Mario ed Elena che Tirso ha interrotto i rapporti con lui da quando suo padre è finito in carcere. Noguera rimarrà molto deluso dal nipote che, senza pensarci due volte, spiffererà tutto.

Elena deciderà di stare al fianco dell'amico e lo spingerà a confessargli quanto successo. Tirso rivelerà all'amica che suo fratello è finito in prigione per aver ucciso un uomo nel bel mezzo di un tentativo di rapina.

Elena capirà così che Tirso ogni mese si reca in prigione a trovare in gran segreto il fratello. Inoltre in paese i cittadini inizieranno a essere comprensivi con Erik, passato da un istituto all'altro fin da quando era piccolissimo.

Nonostante tutte le problematiche di Erik, la giovane Cloe verrà attirata dal ragazzo. Dopo essere stata lasciata da Dani, amico con cui ha intrattenuto una relazione virtuale, Cloe deciderà di avvicinarsi al nipote di Tirso. Ovviamente la cosa inizierà a dare molto fastidio a Maria. La ragazza infatti, si celava sotto la falsa identità di Dani per stare vicino a Cloe. Quando però quest'ultima ha iniziato a chiedere degli incontri di persona, Maria è stata costretta a chiudere la relazione per paura di essere scoperta.