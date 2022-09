Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante la settimana da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno i protagonisti della fiction. A tal proposito, nella famiglia Colombo ci saranno cambiamenti. Le anticipazioni rivelano che la Sacra Rota dovrà annullare le nozze di Ezio e Gloria, mentre Veronica rimarrà in attesa della decisione, sperando che arrivi una notizia positiva, in modo da coronare il suo sogno d’amore con il compagno. Nel frattempo, Gemma chiederà aiuto a Stefania, per fare ricordare a suo padre l’anniversario con Zanatta.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni al 7/10: Ezio e Gloria annullano il matrimonio

Nonostante Gloria sia tornata nella sua vita, Ezio avrà le idee ben chiare sul suo futuro. Il signor Colombo vorrà continuare la sua relazione con Veronica e non avrà ripensamenti. Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore, che verranno trasmesse sul piccolo schermo dal 3 al 7 ottobre rivelano che il papà di Stefania deciderà di annullare il suo matrimonio con Gloria Moreau. Le indiscrezioni trapelate in rete forniscono dettagli in più in merito a quello che succederà e i genitori della giornalista saranno intenzionati ad annullare le loro nozze e, quindi, servirà l’intervento della Sacra Rota.

Il Paradiso delle signore, trame al 7/10: Veronica attende notizie dalla Sacra Rota

Nel frattempo, Veronica sarà in ansia. La mamma di Gemma sarà in attesa del responso della Sacra Rota, in merito alle nozze di Ezio e Gloria e vorrà sapere se potrà coronare il suo sogno d’amore con Colombo. In particolar modo, le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda fino a venerdì 7 ottobre, non forniscono ulteriori dettagli in merito e non anticipano se il matrimonio dei genitori di Stefania verrà annullato oppure se continueranno ad essere marito e moglie.

Il Paradiso delle signore, episodi al 7/10: Veronica teme che Ezio si scordi il loro anniversario

Inoltre, durante le puntate de Il Paradiso delle signore, che verranno trasmesse sul piccolo schermo da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre, Veronica avrà paura che il suo fidanzato si dimentichi del loro anniversario e Gemma rincuorerà sua mamma.

Pertanto, la giovane Zanatta tenterà di chiedere aiuto a Stefania. Le anticipazioni dei prossimi episodi della fiction Rai rivelano che il signor Colombo farà una sorpresa alla sua fidanzata e, per farlo, verrà supportato da sua figlia e dalla cavallerizza. Veronica verrà accolta a casa nel migliore dei modi dai suoi cari ed Ezio riuscirà a stupire la sua compagna.