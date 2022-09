Non accenna a placarsi l'astio di Tina nei confronti della signora Pinuccia. Da oltre un anno, infatti, l'opinionista di Uomini e donne ha individuato nella 82enne la sua nuova "vittima" preferita, e a farne le spese è stata la popolarità di Gemma Galgani. Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate lo scorso fine settimana, fanno sapere che tra le due antagoniste c'è stato un nuovo acceso scontro e la dama si è rifugiata nel backstage in lacrime: a provare a mettere pace, ci ha pensato Maria De Filippi.

Aggiornamenti sulle protagoniste di Uomini e Donne

Venerdì 23 e sabato 24 settembre sono state registrate la sesta e la settima puntata stagionale di Uomini e Donne.

Le anticipazioni che ha riportato il blogger Lorenzo Pugnaloni sulle ultime riprese, fanno sapere che non sono mancati gli scontri in studio, soprattutto tra i protagonisti del Trono Over.

Il pubblico presente, infatti, ha raccontato che Tina se l'è presa ancora una volta con Pinuccia per l'atteggiamento che le ha visto assumere quando si stava parlando di una nuova conoscenza di Alessandro.

La dama si sarebbe ingelosita e l'opinionista non ha perso tempo nel punzecchiarla anche con parole forti.

Tra le due è nato un diverbio che è sfociato nelle lacrime della signora di Vigevano, che poco dopo è corsa dietro le quinte per far sì che nessuno la vedesse piangere.

L'intervento della conduttrice di Uomini e Donne

Tina non si è lasciata intenerire dalle lacrime della 82enne, anzi ha continuato a inveire contro di lei accusandola di essere cattiva e troppo attaccata al signor Alessandro, che da oltre un anno ridimensiona il loro rapporto parlando solo di amicizia, nulla di più.

Per cercare di far calmare Pinuccia, Maria De Filippi l'ha raggiunta nel backstage e l'ha rassicurata sul fatto che in tanti le vogliono bene, quindi non deve dare troppo peso alle critiche che le muove l'opinionista Cipollari.

Non è la prima volta che la dama lascia lo studio piangendo in seguito agli attacchi della bionda vamp, anzi ormai sembra essere diventata quasi una routine che si ripete in ogni registrazione settimanale di Uomini e Donne.

Il cavaliere Rausa è andato a consolare l'amica e per questo si è beccato il rimprovero di Tina, ancora arrabbiata per le cose che la signora di Vigevano le ha detto prima di allontanarsi dagli Elios.

L'aut-aut a Riccardo di Uomini e Donne

Sempre nel corso delle due registrazioni che ci sono state il 23 e il 24 settembre, Riccardo ha tentato un nuovo avvicinamento alla tronista Federica.

Gli spoiler delle puntate numero sei e sette dell'edizione 2022/2023, fanno sapere che il pugliese ha cercato un confronto con Aversano durante un ballo, ma la conduttrice l'ha intercettato e ha provato a fare subito chiarezza.

Stanca di assistere a faccia a faccia che non portano a nulla, Maria De Filippi ha messo Guarnieri di fronte ad una scelta definitiva: o diventa corteggiatore della napoletana e rinuncia al suo posto nel parterre, oppure rimane dove è da anni e la smette di intromettersi nel percorso della giovane.

Sembra improbabile che Riccardo decida di abbandonare il ruolo che ricopre da tanto tempo per diventare lo spasimante della ragazza che anche sabato scorso ha ripetuto di non essere particolarmente interessata a lui.

Ida Platano, invece, ha finalmente ritrovato il sorriso accanto alla new entry Claudio: i due si stanno frequentando da circa una settimana e la dama appare serena e contenta dopo tanto tempo.

Nel Trono Classico, infine, è arrivato il primo bacio della stagione: Federico Nicotera si è lasciato andare alle effusioni in esterna con Alice.