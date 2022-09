Le vicende della settima stagione della soap opera pomeridiana Il Paradiso delle signore in cui non mancano parecchie novità e prodotta da Aurora Tv e Rai Fiction, stanno già coinvolgendo parecchi fan. Le anticipazioni riguardanti ciò che succederà nell’episodio che verrà trasmesso su Rai Uno il 28 settembre 2022 nel day-time come di consueto, dicono che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) non nasconderà il suo evidente turbamento per Marcello Barbieri (Pietro Masotti), dopo aver scoperto che lo stesso gli ha raccontato una grossa menzogna. In poche parole il marito di Anna Imbriani (Giulia Vecchio) rimarrà senza ombra di dubbio spiazzato, non appena verrà a conoscenza che un uomo nominato spesso dal suo amico in realtà non esiste.

Spoiler Il Paradiso delle signore, del 28/09: Matilde spera che suo marito Tancredi cambi in meglio

Nella tredicesima puntata della telenovela ambientata negli anni Settanta, e in programmazione su Rai Uno mercoledì 28 settembre a partire dalle ore 16:05 circa a meno di variazioni di palinsesto dell’ultimo minuto, Don Saverio (Andrea Lolli) oltre a rivolgersi a Gemma (Gaia Bavaro) per far riassumere la nipote Clara (Elvira Camarrone) al grande magazzino milanese parlerà direttamente con Vittorio (Alessandro Tersigni) invitandolo a dare una seconda chance alla fanciulla in qualità di venere: a sostenere la new entry intanto ci penserà proprio la figlia di Veronica (Valentina Bartolo), dopo aver accettato di aiutare il sacerdote di Milano.

Marco (Moisé Curia) si schiererà contro il fratello Tancredi, visto che consiglierà alla cognata Matilde (Chiara Baschetti) di lasciarsi alle spalle il suo matrimonio: il giovane di Sant’Erasmo farà delle pesantissime critiche nei confronti del parente, arrivando a considerarlo arrogante ed egoista. Nonostante ciò Matilde in cuor suo spererà che colui che ha sposato possa cambiare atteggiamento in meglio prima o poi.

Salvatore scopre che Marcello gli ha detto una bugia, Vittorio vuole acquistare le quote del circolo di Adelaide

Successivamente Salvatore parecchio preoccupato per Marcello, farà sapere ad Armando (Pietro Genuardi) che il loro amico da quando ha rimesso piede nel capoluogo lombardo parla spesso di un ingegnere Basile inesistente.

Nel contempo al lussuoso negozio milanese farà ritorno Alfredo Perico (Gabriele Anagni): il meccanico dimostrerà di non essersi mai dimenticato di Irene (Francesca Del Fa). Per concludere il direttore Conti sarà determinato ad acquistare le quote del circolo della contessa Adelaide di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), quando apprenderà che vuole venderle.