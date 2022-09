Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 e le novità per i protagonisti della Milano degli anni Sessanta saranno moltissime. La famiglia Amato tornerà protagonista con Tina che ha una gravidanza a rischio, e Anna che dovrà partire per l'America e restare accanto a sua madre. Ci sarà anche il ritorno di Marcello, che continuerà ad amare Ludovica e a seguire la sua vita dai rotocalchi accanto a Torrebruna. Tornerà anche Gemma che avrà una nuova possibilità al negozio di Vittorio, ma per lei non sarà facile.

Agnese preoccupata per Tina: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7, per la settimana dal 19 al 23 settembre, annunciano che a casa Amato arriverà la lieta notizia della gravidanza di Tina. Agnese sarà al settimo cielo per l'arrivo di un nipotino, ma quando saprà che la gravidanza di sua figlia è a rischio penserà di partire per Londra e starle accanto. Nel frattempo bisognerà pensare anche a Irene, la figlia di Anna, che richiederà molto impegno e ha bisogno di essere accudita, e per questo la famiglia si organizzerà al meglio. A interrompere l'armonia di casa Amato, tuttavia, arriverà una telefonata che sconvolgerà Anna.

Salvatore resterà da solo a Milano: anticipazioni 19-23 settembre

Durante le puntate de Il Paradiso delle signore 7 dal 19 al 23 settembre, Anna sarà costretta a lasciare Milano per accompagnare sua madre in America. La donna, infatti, dovrà sottoporsi a una delicata operazione e avrà bisogno del sostegno di sua figlia. Salvatore, quindi, resterà da solo per un periodo, perché Agnese sarà a Londra.

Un'altra novità sarà il ritorno di Marcello Barbieri, che rientrerà dalla Svizzera profondamente cambiato, anche se il suo amore per Ludovica sarà sempre lo stesso. Attraverso i rotocalchi sarà chiaro capire la vicinanza tra la signorina Brancia e Ferdinando Torrebruna, ma Marcello non si perderà d'animo e sarà sempre deciso a riconquistare il cuore della sua ex fidanzata.

Un difficile rientro per Gemma Zanatta

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 raccontano che la settimana dal 19 al 23 settembre vedrà protagonista anche Gemma. Per la ragazza non sarà affatto facile affrontare le sue ex colleghe e Stefania, ma si darà da fare per chiedere scusa alla fidanzata di Marco. Stefania perdonerà la figlia di Veronica, ma sarà molto fredda con lei, e Gemma si sfogherà con sua madre e il suo compagno. La signorina Zanatta, inoltre, sarà senza lavoro e Roberto deciderà di aiutarla proponendo il suo rientro tra le Veneri. Vittorio chiederà prima alle sue dipendenti e poi accoglierà nuovamente Gemma in squadra.