Continua il grande successo di Terra Amara su Canale 5, che sta appassionando il pubblico italiano sin dalla prima puntata. Che cosa succede nei nuovi episodi? Le anticipazioni raccontano che arriverà un momento buio per Mujgan, consapevole che Yilmaz ami Zuleyha e non lei. La goccia che farà traboccare il vaso sarà l'arresto di Zuleyha per tentato omicidio, che farà correre Yaman da lei, disperato, con l'unica preoccupazione di salvarla. La scena in cui i due si prometteranno di rivedersi fuori dalla prigione verrà vista da Mujgan, che scivolerà nella disperazione.

Quello che succederà sarà a dir poco inimmaginabile. Di seguito, le trame dettagliate.

Yilmaz distrugge la vita di Mujgan: Terra Amara anticipazioni

Nelle nuove puntate della soap Terra Amara, Zuleyha verrà arrestata per aver tentato di uccidere Demir. La sua posizione è grave, come le ha detto l'avvocato, ma al suo fianco c'è Yilmaz, pronto a tutto pur di farla uscire dal carcere. Una dimostrazione d'amore che Mujgan non riuscirà ad accettare, ma che le farà aprire gli occhi.

Come se non bastasse, la povera Mujgan verrà sorpresa dal marito durante una cena con la sua famiglia. Yilmaz, senza alcun preavviso, arriverà alla villa deciso a portare via suo figlio. A nulla serviranno le suppliche della moglie in lacrime.

Anzi, Yaman la stroncherà definitivamente chiedendole il divorzio.

Mujgan prende una drammatica decisione

Consapevole di aver perso Yilmaz per sempre, Mujgan prenderà una decisione terribile. Nonostante sappia di aver sbagliato, Yilmaz non l'ha perdonata e l'ha punita severamente, chiedendole il divorzio e portandole via suo figlio: che cosa le rimane ora?

Disperata, programmerà dettagliatamente la sua morte.

Ebbene sì: la giovane scriverà una lettera a Yilmaz e, dopo essersi immersa nella vasca per sentire meno dolore, deciderà di recidersi i polsi. Per lei, nulla ha più senso senza l'amore di suo marito, evidentemente ancora legato a Zuleyha.

Demir chiede il massimo della pena per Zuleyha, anticipazioni Terra Amara

Nel frattempo, c'è un'altra situazione spinosa da risolvere. Zuleyha ha sparato a suo marito ed è finita in carcere. Demir di certo non ha intenzione di perdonarla, visto che è vivo per miracolo e così, davanti al giudice, chiede il massimo della pena per sua moglie.

In tribunale succederà l'impensabile. Yilmaz, furioso per le dichiarazioni di Demir, estrarrà un'arma e lo stesso farà Demir. Tra i due ci sarà un acceso confronto, che finirà nel peggiore dei modi: entrambi vengono arrestati. Chi potrà aiutare Zuleyha ora? E soprattutto, qualcuno arriverà in tempo prima che Mujgan muoia nella vasca dove ha deciso di porre fine alla sua vita per amore?