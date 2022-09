Il Paradiso delle Signore 7 continua ad emozionare i telespettatori di Rai 1 con nuove puntate e secondo le anticipazioni relative all'episodio che andrà in onda giovedì 22 settembre ci sarà spazio per l'imminente presentazione del libro di Stefania e Adelaide coglierà l'occasione per riconquistare la fiducia del nipote. Marcello, invece, continuerà a pensare a Ludovica, mentre Matilde riceverà un biglietto da parte di suo marito che la vorrebbe con sé. Infine, Anna sarà scossa da una telefonata, mentre Gemma tornerò a lavorare come commessa.

Vittorio in difficoltà con la presentazione al Paradiso delle signore: anticipazioni puntata di giovedì 22 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di giovedì 22 settembre annunciano che Vittorio si darà da fare per organizzare la presentazione del libro di Stefania al grande magazzino. La giornalista Brunella Gasperini, tuttavia, comunicherà che la sua presenza non è più certa e questo metterà in grossa difficoltà Conti che considera questo evento molto speciale per l'affetto che lo lega alla signorina Colombo e a sua madre Gloria. Il direttore del Paradiso non si perderà d'animo e chiederà aiuto ad Adelaide. La contessa coglierà questa occasione per riconquistare la fiducia di Marco e grazie alle sue conoscenze spererà di risolvere in breve tempo la situazione.

Gemma riammessa tra le Veneri: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di giovedì 22 settembre vedrà tra i protagonisti anche Anna. L'apparente serenità ritrovata grazie alla famiglia Amato, sarà di nuovo messa in discussione a causa di una telefonata che sconvolgerà la donna. Nel frattempo, in negozio, Irene metterà in difficoltà la nuova Venere, Clara.

La giovane commessa, tuttavia, potrà contare sul sostegno di Gemma, appena riammessa al grande magazzino dopo essere stata convinta da Ezio a riprendere in mano la sua vita.

Tancredi inviterà con un biglietto sua moglie a stargli accanto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 spiegano che nella puntata in onda giovedì 22 settembre in primo piano ci sarà anche Marcello.

Barbieri continuerà a pensare a Ludovica e attraverso le riviste potrà aggiornarsi sulla vita della signorina Brancia. Nel frattempo, Umberto riceverà una proposta inaspettata da Fiorenza che gli chiederà di unire le loro forze per mettere in difficoltà la contessa. Infine, per Matilde arriverà un biglietto da parte di suo marito Tancredi, il fratello di Marco. L'uomo chiederà a sua moglie di essere presente quando sarà eletto Presidente al Circolo della Stampa: l'invito è per il giorno seguente.