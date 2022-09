Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 su Rai 1 con le nuove puntate. Secondo le anticipazioni di mercoledì 21 settembre i riflettori saranno puntati sul possibile ritorno di Gemma al grande magazzino, anche se la ragazza non sarà ancora certa di voler riprendere il suo posto tra le commesse di Conti. L'attenzione sarà concentrata anche sulla famiglia Amato che dovrà occuparsi della piccola Irene e su Vittorio che darà un appuntamento a Matilde, ma sarà deluso dalla donna che non si presenterà. Infine, Umberto scoprirà che Adelaide non è più ricattabile dopo aver raccontato la verità a Marco, mentre il ragazzo penserà se sia il caso o meno di parlare con Stefania di quanto accaduto con sua zia.

Irene circondata dall'affetto della famiglia Amato: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di mercoledì 21 settembre annunciano che dopo l'arrivo della piccola Irene, Salvatore, Anna, Agnese e Armando si daranno da fare per occuparsi della bambina. Con gli impegni lavorativi di ognuno, non sarà semplice per la famiglia Amato trovare la giusta organizzazione per prendersi cura al meglio di lei e per questo troveranno insieme una soluzione. Nel frattempo, le commesse di Vittorio Conti daranno la loro approvazione sul ritorno di Gemma come Venere, ma non sarà così semplice far ritornare tutto come prima e la ragazza rifiuterà il suo incarico, dicendo di aver già trovato un altro lavoro.

Ezio parlerà con Gemma del suo futuro lavorativo: anticipazioni puntata di mercoledì 21 settembre

Al Paradiso delle signore 7 la puntata di mercoledì 21 settembre vedrà protagonista Gemma che dovrà pensare al suo futuro lavorativo. Nonostante il giudizio positivo delle sue ex colleghe, infatti, la ragazza non si sentirà nella posizione di tornare a lavorare come Venere.

Ezio, tuttavia, capirà subito che il nuovo impiego della figlia di Veronica è una bugia che ha raccontato a Vittorio per evitare nuovi problemi con Stefania, quindi proverà a parlarle. Il signor Colombo riuscirà a convincere Gemma a ritornare sui suoi passi e cambiare idea, facendola reintegrare nello staff del Paradiso delle signore.

Marco sarà combattuto sul parlare con Stefania di sua zia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di mercoledì 21 settembre vedrà tra i protagonisti anche Vittorio e Matilde. Il direttore del grande magazzino aveva già incontrato in aeroporto la cognata di Marco rimanendone subito affascinato. Una volta arrivato a Milano, Vittorio ha avuto modo di rivedere quella donna e dopo le presentazioni ufficiali le ha dato appuntamento. Durante la puntata di mercoledì, tuttavia, Conti sarà deluso da Matilde perché non si presenterà al loro incontro. Umberto, invece, si renderà conto che Adelaide ha raccontato a Marco tutta la verità su quello che ha fatto e quindi la donna non è più ricattabile. Il giornalista sarà molto combattuto e si domanderà se raccontare a Stefania che sua zia ha ostacolato il permesso di sua madre sia la cosa giusta da fare.