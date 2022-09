Non appena Terra Amara riaprirà i battenti, i telespettatori potranno assistere ad un nuovo colpo di scena che scaturirà da un gesto d'ira di Demir. Come anticipano le notizie sulle soap provenienti dalla Turchia, Yaman per vendicarsi di un affare che il suo nemico gli ha soffiato, deciderà di danneggiare di proposito la macchina di Yilmaz. Purtroppo a finire in serio pericolo di vita saranno Mujgan, a cui Yilmaz presterà l'auto, e Zuleyha. Le due donne riusciranno a salvarsi? Come reagirà Demir quando scoprirà che sua moglie è in pericolo?

Demir vuole vendicarsi di Yilmaz

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sull'ennesimo scatto d'ira di Demir che stavolta potrebbe costare davvero caro alla moglie Zuleyha e alla dottoressa Mujgan. Seguendo la storyline della soap turca, ciò che farà scattare la molla di rabbia a Yaman sarà un affare che per lui si concluderà male. Infatti, diventato ormai un uomo d'affari potente. grazie all'aiuto di Fekeli, Yilmaz riuscirà a firmare un accordo che gli permetterà di esportare un grosso quantitativo di arance da lui prodotto. Sullo stesso affare aveva messo gli occhi Demir, ma per lui le cose non andranno per il verso giusto.

Nonostante la promessa fatta alla madre Hunkar di non vendicarsi di Yilmaz, Demir non rispetterà la promessa e incaricherà uno dei suoi uomini di sabotare l'auto di Akkaya per potersi liberare della sua presenza.

Il piano di Yaman però non terrà conto di un imprevisto che cambierà velocemente le carte in tavola. Infatti, nonostante Mujgan e Yilmaz non abbiano fatto ancora pace, quando la dottoressa si troverà in difficoltà perché la sua macchina avrà un guasto, Akkaya le presterà la sua per permetterle di raggiungere un suo paziente.

Mujgan e Zuleyha hanno un grave incidente

Intanto Zuleyha, mossa da gelosia non appena vedrà Mujgan nell'auto d Yilmaz, salirà anche lei sulla vettura, esponendosi inconsapevolmente ad un gravissimo pericolo. Infatti, ben presto la dottoressa perderà il controllo della macchina non riuscendo a frenare. La vettura finirà fuori strada.

Non appena Yilmaz verrà informato da Sabahattin che Mujgan non è giunta all'appuntamento con il paziente capirà che qualcosa non è andato per il verso giusto.

Ripercorrendo la strada fatta da Mujgan troverà delle tracce d'olio sull'asfalto che lo condurranno alla macchina e alle due donne entrambe prive di conoscenza. Istintivamente, Yilmaz si dedicherà a Zuleyha e senza essere sentito da Mujgan supplicherà la moglie di Demir di resistere e non lasciarlo ma poi riuscirà a prestare soccorso ad entrambe le donne. Demir informato della situazione, si sentirà profondamente in colpa per aver messo in pericolo sua moglie con un gesto avventato. Riusciranno le due donne a salvarsi? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.