Silvana chiederà disperatamente a Concetta di perdonare Matteo per i suoi errori nella puntata de Il Paradiso delle Signore 9 di martedì 19 novembre. Le anticipazioni rivelano che i Puglisi saranno delusi quando sapranno che Matteo ha aiutato Umberto a truffare Marcello e non sapranno come comportarsi. Nel frattempo, Mirella prenderà un appuntamento con il ginecologo per Elvira, mentre Alfredo correrà da Clara per parlare di un'interessante proposta ricevuta da un'azienda importante.

La delusione di Marcello non passerà

Matteo sarà ancora molto scosso per la decisione di Maria che lo ha lasciato dopo aver saputo che ha appoggiato Umberto nella truffa Hofer per incastrare Marcello.

Deciso a risolvere la sua situazione, Portelli lascerà il suo lavoro al Paradiso delle signore e si farà coraggio per affrontare gli ex suoceri. I Puglisi verranno a sapere da Matteo tutta la verità sul grave errore commesso ai danni di suo fratello e saranno spiazzati. Ciro e Concetta non sapranno come comportarsi con Matteo, perché da lui non si aspettavano un comportamento simile. Silvana interverrà a favore di suo figlio cercando un punto d'incontro con i Puglisi e in particolare con Concetta. Da madre a madre, Silvana chiederà disperatamente a Concetta di comprendere le ragioni di Matteo che sicuramente ha sbagliato, ma ha agito sotto ricatto. per salvarle la vita. I Puglisi accoglieranno l'appello di Silvana che tenterà di convincerli che Matteo non è malvagio come pensano?

Per il momento le trame non si pronunciano, ma Matteo troverà difficoltà anche con Marcello che non avrà nessuna intenzione di fare un passo verso di lui. Barbieri si sentirà profondamente tradito da Matteo che, nonostante i ricatti di Umberto, avrebbe potuto parlargli in un secondo momento della truffa contro di lui.

La preoccupazione di Mirella per Elvira

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 9 annunciano l'arrivo di una bella notizia per Alfredo. Dopo tanta fatica, Perico riceverà una proposta interessante da parte di un'importante azienda del settore sportivo. La prima persona con cui il ragazzo vorrà condividere questo momento positivo sarà Clara.

Nel frattempo, Elvira continuerà a ignorare i propri sintomi e Mirella, preoccupata per la sua amica, prenderà in mano la situazione. La madre di Michelino, infatti, contatterà un ginecologo senza dire nulla ad Elvira per costringerla a farsi visitare, visto che lei da sola non ha trovato il coraggio di affrontare questa situazione.

Fino a pochi giorni fa Ciro e Concetta erano entusiasti per le nozze di Matteo e Maria

Nelle puntate precedenti, Ciro e Concetta hanno ritrovato l'armonia in famiglia grazie alla splendida notizia delle nozze di Maria e Matteo. Quest'ultimo, infatti, ha annunciato ai Puglisi di aver chiesto la mano alla loro figlia e Ciro ha accolto con gioia la novità. Appena ne hanno avuto occasione, Ciro e Concetta hanno organizzato un viaggio per Parigi, in modo da raggiungere Maria e passare un po' di tempo con lei.

I Puglisi erano sul punto di partire, ma sono stati bloccati da Salvatore che con una scusa ha impedito il viaggio a Ciro e Concetta. Amato ha pensato di proteggere Matteo che nel frattempo è andato da Maria per confessarle i suoi errori e chiederle perdono. Salvatore sperava che restando da soli i due fidanzati avrebbero trovato un punto d'incontro, ma così non è stato. Maria non ce l'ha fatta a perdonare Portelli e ha deciso di interrompere il fidanzamento.