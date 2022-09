La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana creata da Giannandrea Pecorelli per gli episodi dal 3 al 7 ottobre rivelano che Salvatore Amato (Emanuel Caserio) vorrà vincere dei biglietti per una crociera messi in palio in una gara di twist. Non essendo bravo in tale ballo, il figlio di Agnese (Antonella Attili) si lascerà aiutare da Irene Cipriani (Francesca Del Fa), la quale si farà male proprio durante una di queste lezioni.

Clara Boscolo (Elvira Camarrone), intanto, sarà al settimo cielo notando che in ciclofficina hanno sistemato la sua bicicletta, mentre Armando Ferraris (Pietro Genuardi) farà sapere alla nuova Venere che a mettere a punto il veicolo a due ruote è stato Alfredo Perico (Gabriele Anagni). Se da una parte quest'ultimo ha una cotta per la capocommessa già da tempo, dall'altra parte la bicicletta sistemata potrebbe far sì che ci sia un avvicinamento tra l'aiuto magazziniere e la nuova dipendente dell'atelier. Se a tale ipotesi andiamo a sommare l'antipatia che prova Irene nei riguardi di Boscolo, ecco che il triangolo sentimentale con Perico parrebbe ancora più plausibile.

Irene farà licenziare Clara

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 7 che andrà in onda lunedì 26 settembre, Irene arriverà ai ferri corti con Clara e, non reputando la nuova commessa del grande magazzino milanese all'altezza del ruolo assegnatole, metterà al corrente Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) del suo punto di vista a riguardo.

Il proprietario dell'atelier, quindi, avvallerà il pensiero della capocommessa e deciderà di licenziare Boscolo.

Negli episodi successivi, Clara verrà reintegrata anche grazie al favore chiesto da Don Saverio (Andrea Lolli) a Conti ma ciò non toglie che tale precedente difficilmente sarà dimenticato dalla nipote del parroco.

Possibile triangolo amoroso tra Clara, Alfredo e Irene

Dopo essere stato reintegrato tra i dipendenti del magazzino del Paradiso, Alfredo sembrerà far comprendere subito a Irene di provare ancora dei sentimenti per lei. La capocommessa, però, non apprezzerà la poca sincerità di Perico e lo terrà, almeno momentaneamente, a distanza.

Il magazziniere, al contempo, sistemerà la bicicletta di Clara e la nuova Venere ne sarà entusiasta. Ciò potrebbe far conoscere per la prima volta Alfredo e la giovane Boscolo.

Quest'ultima è fuggita dal suo paesino dove i genitori le avevano combinato un matrimonio e, a causa di questo, sembrerebbe non sognare di sposarsi e nemmeno di crearsi una famiglia. Nonostante ciò, Clara potrebbe notare la vicinanza tra Cipriani e Perico, divenendo vogliosa di ripagare con la stessa moneta la superiore, ovvero per averla fatta licenziare, e fare delle avance ad Alfredo.

Se tale ipotesi dovessero concretizzarsi, potrebbe nascere un triangolo amoroso tra Clara, Irene e Alfredo.