Cambio programmazione per Terra Amara nel daytime autunnale di Canale 5. Da qualche settimana, la soap opera turca è stata sospesa dal palinsesto Mediaset per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne, Amici 22 e Grande Fratello Vip 7.

Un'assenza che non ha reso per niente felici i numerosi fan e spettatori della serie che, durante i mesi estivi, si erano appassionati alle vicende di Yilmaz e Zuleyha, permettendo di ottenere anche picchi superiori al 25% di share in daytime.

Cambio programmazione per Terra Amara su Canale 5

Nel dettaglio, la sospensione di Terra Amara dal pomeriggio feriale di Canale 5 è arrivata come una vera e propria "doccia fredda" per i numerosissimi fan e spettatori del daytime Mediaset.

Dal 20 settembre, infatti, al posto della soap opera turca c'è stato spazio per il ritorno di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi e, a seguire, sono tornate le strisce del daytime di Amici 22 e Grande Fratello Vip 7.

A salvarsi, invece, è stato l'appuntamento con Un altro domani: la soap opera spagnola, infatti, nonostante il cambio programmazione per il ritorno delle trasmissioni del pomeriggio, è stata confermata in daytime anche se con orario ridotto e posticipata alle 16:55 circa, prima di Pomeriggio 5.

Ecco cosa ne sarà di Terra Amara: le novità della programmazione autunno 2022

Ma quale sarà il futuro di Terra Amara? Quando tornerà in onda su Canale 5 con le restanti attesissime puntate?

Un nuovo cambio programmazione in casa Mediaset si verificherà nel corso di questo autunno 2022, quando la fascia del daytime pomeridiano subirà delle nuove sostanziali modifiche.

La soap opera Una Vita, infatti, si sta avvicinando verso il gran finale di sempre: entro il prossimo novembre andranno in onda gli ultimi episodi della serie spagnola ambientata a Puente Viejo che, tutti i giorni, continua ad appassionare una media di oltre 2,2 milioni di spettatori.

Con il gran finale di Una Vita, ecco che la fascia del primo pomeriggio di Canale 5 tornerà di nuovo nelle mani di Terra Amara.

Nuovo orario per Terra Amara in daytime: cambio programmazione autunno

Come riportato sulle pagine di Davide Maggio, nel corso della stagione autunnale 2022 ci sarà spazio per il ritorno della soap opera turca, anche se questa volta andrà in onda in una fascia oraria nuova e con una durata diversa.

Terra Amara, infatti, da novembre in poi si ritroverà a prendere il posto di Una Vita e questo vuol dire che andrà ad occupare la fascia oraria che va dalle 14:10 alle 14:45 circa, ossia subito dopo Beautiful.

In questo modo, però, la soap opera turca sarà in onda in versione ridotta, con puntate che non arriveranno a toccare la durata complessiva di trenta minuti, ma potrà godere dell'ottimo traino di spettatori che verrà lasciato dall'appuntamento con Beautiful.