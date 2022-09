La settima stagione de Il Paradiso delle Signore inizierà lunedì 12 settembre alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily nostrana, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per la puntata che andrà in onda lunedì 19 settembre raccontano che Stefania Colombo (Grace Ambrose) ripenserà al distacco dalla madre Gloria Moreau (Lara Komar) avvenuto al termine della festa di fidanzamento. Ezio (Massimo Poggio), intanto, cercherà un modo efficace per far scarcerare quanto prima l'ex capocommessa dell'atelier, nel frattempo Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) sceglierà di organizzare una degna presentazione in boutique per il libro 'La madre ritrovata'.

Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti), infine, deciderà di stare accanto alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina) rinunciando a tornare a Belluno, mentre Salvatore Amato (Emanuel Caserio) e la madre Agnese (Antonella Attili) scopriranno che Tina (Neva Leoni) è incinta.

Ezio si metterà alla ricerca di un modo per far scarcerare celermente Gloria

Le trame de Il Paradiso delle Signore 7 per l'episodio di lunedì 19 settembre svelano che il risveglio per Stefania non sarà dei migliori, in quanto l'astro nascente del giornalismo penserà al momento del distacco dalla mamma una volta terminata la celebrazione del fidanzamento ufficiale con Marco (Moisè Curia).

Teresio, intanto, nutrirà il desiderio di giungere a una repentina soluzione per permettere alla moglie Gloria di essere scarcerata.

Dopo che la giovane Colombo avrà terminato il libro 'La madre ritrovata', Vittorio deciderà che lo stesso meriti una presentazione degna di nota, così organizzerà un evento ad hoc che si terrà nel grande magazzino meneghino.

Agnese e Salvatore scopriranno che Tina è in stato interessante

Le anticipazioni della soap opera di Rai 1 per la puntata che sarà trasmessa il 19 settembre rivelano che Matilde manifesterà la voglia di stare accanto ad Adelaide e, per non venir meno a tale proposito, sceglierà di rinunciare a tornare a Belluno.

Il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), successivamente, protrarrà il ricatto nei riguardi della cognata, intimandole di confessare a Marco la verità legata al permesso d'uscita di prigione di Gloria prima che il rampollo di casa Di Sant'Erasmo ne venga a conoscenza da altri.

A casa Amato, poco dopo, giungerà una lieta notizia, ovvero che Tina aspetta un bimbo.

Peccato, però, che la gioia di Salvo e della madre Agnese sarà smorzata quando sapranno che la gravidanza della cantante è a rischio.

Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), in ultimo, dovrà fare i conti sia con un complicato ritorno in atelier che con un confronto con Stefania.