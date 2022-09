C’è grande attesa per la settima stagione de Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo nel pomeriggio di martedì 13 settembre rivelano che Agnese si licenzierà a causa del brutto comportamento che Adelaide avrà nei suoi confronti. Nel frattempo la signora Amato si confiderà con Armando e Vittorio Conti andrà a farle visita, dando nuove speranze alla sua collaboratrice.

Il Paradiso delle signore, trama 13/9: Agnese si licenzia per colpa di Adelaide

Agnese Amato è sempre stata una dipendente modello e ha sempre avuto un bel rapporto con Vittorio Conti.

Purtroppo, però, alla fine della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Adelaide è diventata comproprietaria del negozio e pertanto la contessa ha iniziato a imporre le sue decisioni nell’atelier. Le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda in televisione il 13 settembre rivelano che Agnese darà le dimissioni a causa dei maltrattamenti subiti. Adelaide darà del filo da torcere alla sarta, che pertanto sarà costretta a licenziarsi.

Il Paradiso delle signore, episodi 13/9 Marco e Umberto cercano di far riassumere Agnese

Nel frattempo Marco Di Sant’Erasmo e Umberto Guarnieri, vedendo il clima poco sereno che ci sarà nel negozio di moda milanese, tenteranno di convincere Adelaide a cambiare atteggiamento con i suoi dipendenti.

Purtroppo, però, i tentativi non andranno a buon fine, perché non riusciranno a fare tornare Agnese a lavorare come sarta nell’atelier. Le anticipazioni dell’episodio de Il Paradiso delle signore del 13 settembre rivelano che la signora Amato sarà irremovibile nella sua decisione e non avrà nessun ripensamento in merito.

Il Paradiso delle signore, puntate 13/9 Agnese si sfoga con Armando, Vittorio si presenta a casa Amato

Nel frattempo Agnese rimarrà senza lavoro e inizierà ad avere i primi problemi. Sarà insoddisfatta per la sua condizione di disoccupata e si sfogherà con il suo compagno, Armando Ferraris. Mentre la mamma di Salvatore e il suo fidanzato saranno intenti a confidarsi, ci sarà un colpo di scena, perché a casa Amato busseranno alla porta.

Vittorio Conti, sapendo ciò che è accaduto in negozio per colpa di Adelaide e venendo a scoprire che la sarta ha dato le dimissioni, si presenterà dalla sarta e riaccenderà le speranze nella sua collaboratrice. Al momento, però, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non rivelano cosa abbia in mente il direttore del negozio e cosa architetterà per fare tornare a lavorare la mamma di Salvatore a lavorare nel negozio di moda.