Le nuove anticipazioni americane di Beautiful vedono Hope Logan (Annika Noelle) dichiarare apertamente guerra ai Forrester. La giovane Logan questa volta non si fermerà davanti a niente e nessuno, pur di raggiungere il suo obiettivo finale. Ridge e Brooke rimarranno spiazzati, non avendo mai conosciuto questo lato di Hope, che li spaventerà non poco. Nel frattempo, Taylor e Brooke si sfideranno per avere il cuore di Ridge e, dopo la gara di pittura che le ha viste protagoniste, non perderanno tempo per conquistare l'ambito Forrester. Attenzione anche a Sheila, che si trova sotto mentite spoglie a casa di Deacon ed è pronta ad agire quando nessuno se lo aspetta.

Brooke e Taylor combattono per Ridge: Beautiful anticipazioni americane

Ridge Forrester (Thorsten Kaye) si trova in un bel guaio, dato che Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) e la dottoressa Taylor Hayes (Krista Allen) sono disposte a tutto per avere il suo amore. Le due si sono anche sfidate in una gara di pittura, mettendo in imbarazzo Forrester, che non sapeva chi premiare.

La situazione ovviamente è molto più complicata. Le anticipazioni americane di Beautiful vedono Brooke certa che Thomas usi Douglas per manipolare Hope, Sia la bella Logan che Taylor pretendono che Ridge prenda una posizione riguardo la custodia del piccolo, che ha bisogno di stabilità.

Hope Logan contro la famiglia Forrester

Gli spoiler di Beautiful svelano che Thomas Forrester (Matthew Atkinson) ricomincerà a provare sentimenti nei confronti di Hope e, proprio per questo, vorrà che Douglas si trasferisca a casa sua. Non è la prima volta che il giovane Forrester ha questo desiderio ma stavolta Hope sembra assecondarlo.

Liam appoggerà Hope, pensando che la cosa più importante sia il bene di Douglas. Brooke e Ridge ovviamente non saranno d'accordo, ma Hope non si farà mettere i piedi in testa e sarà pronta a mettersi contro la famiglia Forrester pur di ottenere la custodia del bimbo.

Sheila vuole vedere Finn, spoiler Beautiful

Nelle ultime puntate di Beautiful, Sheila ha cambiato i connotati diventando Nicolina per agire indisturbata e proseguire con la sua vendetta.

Ora, il suo più grande desiderio è convincere Deacon Sharpe (Sean Kanan) ad aiutarla a incontrare suo figlio Finn (Tanner Novlan).

Ovviamente Deacon non sarà d'accordo, conoscendo la pericolosità e soprattutto l'imprevedibilità di Sheila che, senza ascoltare il pare di Sharpe, inizierà a macchinare un piano per vedere suo figlio, nella speranza che non la riconosca nonostante la maschera e la parrucca che indossa. Se così fosse, per lei sarebbe davvero la fine e non potrebbe portare a termine la sua vendetta.