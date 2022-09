Continuano i contrasti tra Zuleyha e Demir nelle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che tutto precipiterà quando Müjgan tornerà alla villa con suo figlio, impedendo a Zuleyha di avvicinarsi a lui. La tensione si farà sempre più alta tra le due famiglie più potenti di Çukurova, culminando in un gesto che avrà gravi conseguenze.

Di seguito le trame dettagliate di ciò che accadrà in Terra Amara nelle prossime puntate.

Zuleyha ruba un'arma a Fekeli: Terra Amara, anticipazioni

Proseguono le trame di Terra Amara, che continua a registrare ascolti record su Canale 5.

Dopo diverso tempo, Yilmaz e Züleyha avranno modo di parlare da soli e le lacrime scorreranno sui loro volti, ricordando la perdita drammatica dei loro figli.

Ma ecco che Müjgan arriva a sorpresa con il piccolo Kerem Ali al ranch di Fekeli e, vedendo Zuleyha ancora in compagnia di Yilmaz, perderà completamente la testa, litigando furiosamente con il marito, reo di non aver mantenuto la sua promessa.

Non riuscendo più a sopportare tutta questa tensione, Züleyha si appropria senza farsi vedere di un'arma appartenente a Fekeli. Memori di quanto accaduto in passato, Yilmaz e Fekeli credono che voglia porre fine alla sua vita, ma questa volta le intenzioni di Zuleyha sono ben diverse.

Zuleyha determinata a porre fine alla vita di Demir

La tensione sarà altissima. Zuleyha, armata, affronta Demir, incolpandolo di tutto il dolore che ha dovuto sopportare. Determinata a porre fine alla sua vita, gli punta l'arma in pieno volto, dicendogli che morirà senza poter dare l'addio ai suoi cari.

Come narrano le anticipazioni della seconda stagione di Terra Amara, Züleyha colpisce senza pietà Demir, che cade a terra privo di sensi.

Demir muore in Terra Amara?

Quando i presenti alla villa verranno a sapere quanto successo, resteranno senza parole. Demir verrà portato in ospedale, dove verrà operato d'urgenza. L'uomo lotterà tra la vita e la morte, mentre in sala d'attesa tutti i suoi cari pregheranno che si salvi.

Zuleyha non sembrerà invece pentirsi di ciò che ha fatto, nemmeno quando verrà portata via dalla polizia.

Fekeli le starà vicino, dimostrandole per l'ennesima volta di essere un supporto indispensabile per lei. Nella cella del carcere Zuleyha non riuscirà a calmarsi e continuerà a provare rabbia nei confronti di Demir.

Intano, in sala operatoria, i medici faranno tutto il possibile per salvare Demir, le cui condizioni saranno molto gravi: morirà? Non resta che attendere le prossime puntate di Terra Amara per scoprirlo e per conoscere anche il destino di Zuleyha, che si troverà in carcere in attesa di processo.