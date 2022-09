Il Paradiso delle signore 7 prosegue nella settimana 19-23 settembre 2022 con nuove puntate che si preannunciano ricche di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Stefania che, in questa settima stagione della soap opera, tirerà fuori la grinta e il carattere super combattivo per cercare di salvare sua mamma Gloria, finita in carcere dopo essersi costituita con l'accusa di aver causato la morte del feto che una giovane mamma portava in grembo, per salvare la vita della donna stessa.

Stefania lotta per mamma Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 19-23 settembre

Nel dettaglio le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, nella settimana 19-23 settembre 2022, rivelano che il caso di Gloria continuerà a destare grande preoccupazione in Stefania, la quale non ha alcuna intenzione di arrendersi e vuole che sua mamma torni al più presto in assoluta libertà.

Durante il periodo estivo Stefania ha cominciato a scrivere un libro incentrato proprio sul caso di sua mamma.

La giovane venere ha messo "nero su bianco" l'intricata vicenda di Gloria e, dopo essere riuscita a trovare una casa editrice per la pubblicazione, si preparerà per la fatidica e attesa presentazione.

Stefania presenta il libro per Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 19-23 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 19 al 23 settembre rivelano che Vittorio Conti prenderà a cuore il caso di Gloria, motivo per il quale permetterà alla giovane venere di presentare direttamente al negozio il libro che ha scritto per sensibilizzare chi di dovere sul caso di sua mamma.

Come se non bastasse, alla presentazione del libro parteciperà anche un volto di spicco del giornalismo dell'Italia degli anni Sessanta.

Trattasi di Brunella Gasperini che, all'epoca era amatissima per la sua rubrica di "posta del cuore" sul settimanale "Annabella", dove trattava tematiche particolarmente spinose come il divorzio e l'aborto, schierandosi sempre dalla parte delle donne.

Brunella Gasperini accetta l'invito di Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Ebbene, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 previste fino al 23 settembre 2022, Brunella Gasperini accetterà l'invito di Stefania e arriverà al negozio per essere presente alla presentazione del libro su Gloria.

Gasperini resterà particolarmente colpita dalla vicenda dell'ex capo commessa del celebre grande magazzino guidato da Vittorio Conti e potrà dire la sua.

A prestare il volto a Brunella Gasperini in queste nuove puntate della soap opera pomeridiana di Rai 1, sarà l'attrice Morgana Giovannetti, nota al pubblico in primis per essere l'interprete del brano tormentone "Pulcino Pio".