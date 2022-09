Un nuovo impegno lavorativo sul piccolo schermo potrebbe vedere Giulia Salemi protagonista nei prossimi mesi. Secondo un'indiscrezione lanciata dalla pagina Instagram Pipol Gossip, la bellissima influencer italo-persiana potrebbe far parte del cast del Grande Fratello Vip per la terza volta. Questa volta, però, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, con cui ha iniziato la relazione proprio nella casa di Cinecittà, non sarebbe una concorrente ma per lei sarebbe stato studiato un ruolo inedito che ha a che fare con l'attività che svolge sul web. Giulia sarebbe incaricata di seguire i commenti sui social durante la diretta, mettendo così in relazione le impressioni dei telespettatori e la puntata stessa.

Novità in studio per il Grande Fratello Vip

La carriera di Giulia Salemi è lanciatissima: la giovane influencer, che proprio a Venezia durante il suo red carpet per il 79° Festival del Cinema ha incantato tutti i presenti con il suo stile e il suo fascino, potrebbe far parte del cast del Grande Fratello Vip 7. Mentre monta la curiosità sui Vipponi che animeranno la casa più spiata d'Italia e si conosce solo il nome di Ciacci, visto che Signorini ha scelto di tenere il cast nascosto fino alla prima diretta, Pipol Gossip ha affermato che Salemi sarà una presenza fissa del reality.

In studio con Signorini, infatti, secondo le indiscrezioni, non ci saranno solo le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, ma potrebbe esserci una terza figura femminile con un compito del tutto inedito.

Infatti, a partire dal prossimo 19 settembre, data di partenza del GF Vip, Giulia potrebbe essere in studio con lo scopo di raccogliere gli umori dei telespettatori in diretta circa gli avvenimenti che si verificheranno in puntata. D'altra parte, è ben noto che parte del successo del programma sia legata anche a ciò che gli utenti scrivono in rete: durante la diretta, l'hashtag relativo al reality va sempre in tendenza su Twitter.

Giulia alla prova con un ruolo inedito nel reality

'La fidanzata di Pierpaolo Pretelli sarà in studio e seguirà i commenti social e narrerà le tendenze ‘live’ in puntata', si legge sulla pagina Instagram che sottolinea come il compito non sia affatto semplice. I ritmi della diretta procedono secondo una scaletta ben precisa che lascia poco spazio all'improvvisazione, visti anche i tanti temi trattati.

Per questo, considerando l'imprevedibilità di ciò che gli utenti possono scrivere sul web, Giulia dovrebbe dimostrare una grande capacità di adattamento.

Pipol Gossip, però, è certo che l'influencer se la saprà cavare anche perché è innegabile la sua capacità di gestire il mondo social che per lei è diventato un business. Per scoprire se l'anticipazione è veritiera, non resta che attendere la prima puntata del reality.