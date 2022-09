Armando Incarnato ha abituato i telespettatori di Uomini e donne, nonché i suoi numerosi follower su Instagram, a cambio di look stravaganti, ma stavolta il cavaliere del trono over ha stupito tutti mostrando una capigliatura totalmente bianca. Forse la voglia di cambiamento ha spinto Armando ad osare tanto, ma sta di fatto che la notizia ha fatto velocemente il giro del web e di certo non passerà inosservata neanche nello studio del dating show di Maria De Filippi. Il mondo social, infatti, è già curioso di scoprire come commenteranno questo 'colpo di testa' Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Capelli bianchi per il cavaliere del trono over

Non è una novità che Armando ami giocare con il suo aspetto estetico. Proprietario di vari centri di bellezza, il cavaliere partenopeo, durante i tanti anni di permanenza nel parterre maschile del trono over di Uomini e Donne, ha sfoggiato disparate pettinature che, di volta in volta, sono state commentate dagli opinionisti presenti in studio e hanno anche scatenato l'ilarità del mondo social. Non a caso, solo qualche tempo fa, Incarnato è stato protagonista di un video divenuto virale in cui sono stati raccolti tutti i cambi look. Ma in realtà, ancora la mossa più azzardata da Armando doveva essere fatta.

Come mostrano le tante fanpage di Armando, che nel frattempo ha deciso di rendere il suo profilo Instagram privato, il partenopeo ha tagliato molto i suoi capelli colorandoli completamente di bianco. Incarnato di certo spiccherà con questo nuovo look durante le puntate del dating show, che ripartirà ufficialmente il prossimo 19 settembre su Canale 5 ma che ha già ripreso il via con le registrazioni già la settimana scorsa.

Cosa diranno Tina e Gianni del nuovo look?

Insomma, anche quest'anno Armando si appresta ad essere uno dei protagonisti indiscussi del trono over, non solo per le sue frequentazioni con le dame del parterre femminile ma anche per la sua eccentricità. D'altra parte, ormai il modo di fare di Armando è ben conosciuto a chi segue il programma e il suo aspetto, compresi outfit e pettinature, fanno parte del fascino del cavaliere.

Ma sui social cresce la curiosità per il modo in cui Gianni e Tina commenteranno la scelta stilistica di Incarnato. Ormai è noto che tra opinionisti e Armando non scorre buon sangue: Cipollari e Sperti non vedono di buon'occhio il modo in cui il cavaliere si rapporta alle donne e non perdono mai occasione di criticarlo. Chissà se le dame apprezzeranno il nuovo stile e se si lasceranno corteggiare dal napoletano. Che questo sia l'anno buono per Armando per incontrare l'amore? Solo le prossime registrazioni potranno soddisfare tale curiosità.