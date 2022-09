Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 19 settembre ci sarà un colpo di scena. Nel primo episodio della seconda settimana di programmazione della fiction, Tina comunicherà di essere incinta. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che a casa Amato arriverà una telefonata e la sorella di Salvatore informerà i suoi cari di essere in dolce attesa e Agnese vorrà andare a Londra per stare accanto a sua figlia. Nel frattempo, Stefania sarà giù di morale, ripensando a Gloria ancora in carcere, mentre Ezio farà di tutto per fare uscire sua moglie di prigione.

Il Paradiso delle signore, trama 19 settembre: Tina è incinta

La settima stagione de Il Paradiso delle signore porterà una buona notizia. Tina, infatti, aspetterà un bambino. Le anticipazioni della fiction di Rai 1 rivelano che la giovane Amato telefonerà a casa di sua mamma, rivelando di essere in dolce attesa. Al momento, non è chiaro se nell’appartamento milanese, quando arriverà la telefonata da Londra, sia presente oltre ad Agnese, anche qualche altro personaggio legato alla sarta del negozio.

Il Paradiso delle signore, episodio 19 settembre: Agnese vuole andare a Londra da Tina

La puntata del 19 settembre de Il Paradiso delle signore sarà ricca di novità e colpi di scena. A tal proposito, le anticipazioni dell’episodio rivelano ulteriori dettagli su quello che accadrà alla famiglia Amato.

In particolar modo, la compagna di Armando Ferraris, venendo a sapere che sua figlia è incinta si preoccuperà per lei, al punto da volere lasciare Milano per recarsi a Londra da lei.

Il Paradiso delle signore, puntata 19 settembre: la gravidanza di Tina è a rischio

Agnese non vorrà solamente partire per Londra per stare vicina a sua figlia, ma sarà preoccupata per le condizioni di salute di Tina perché scoprirà che la gravidanza della cantante sarà a rischio.

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 19 settembre, però, non rivelano ulteriori dettagli in merito a cosa intenderà fare la signora Amato e se sia disposta a lasciare i suoi familiari e Armando, per trasferirsi all’estero a casa Recalcati. Nel frattempo, durante la puntata, verranno trattate le vicende legate alla famiglia Colombo.

A tal proposito, Stefania sarà triste, dopo che sua mamma è tornata in carcere, mentre Ezio cercherà un modo per fare uscire al più presto Moreau da dietro le sbarre. Gemma, invece, dovrà superare una prova difficile, perché tornerà al negozio e dovrà affrontare un confronto con la sua sorellastra. Al momento, però, non è chiaro cosa accadrà fra la figlia di Ezio e la figlia di Veronica e se riusciranno a trovare un punto d'incontro.