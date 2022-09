Uomini e donne sta per tornare su Canale 5 con la nuova stagione.

Le registrazioni sono già iniziate e dalle anticipazioni si apprende che Riccardo Guarnieri sarà uno dei protagonisti di queste prime puntate. Il cavaliere darà vita ad accesi scontri, non solo con la sua ex Ida Platano, ma pure con Armando Incarnato e Maria De Filippi. Da vedere anche come reagirà dopo il ritorno in studio di Roberta Di Padua.

Uomini e donne: Riccardo e Ida ai ferri corti (di nuovo)

Riccardo Guarnieri sarà il protagonista delle prime puntate stagionali di Uomini e donne, in onda su Canale 5 a partire dal 19 settembre.

Lo si è scoperto leggendo le anticipazioni sulle prime registrazioni del programma, tenutesi tra la fine di agosto e i primi di settembre. Ebbene, sin dalla prima registrazione, non sono mancati gli scontri tra Ida e Riccardo. Quest'ultimo ha cercato durante durante l'estate la sua ex fidanzata, nonostante abbia sempre dichiarato di non voler tornare insieme a lei. Questo ha portato di nuovo la dama bresciana e il cavaliere pugliese a scontrarsi duramente al centro dello studio di Maria De Filippi.

Nemmeno il tempo di dare il via a questa nuova stagione di U&D che Ida Platano regalerà un colpo di scena. La dama bresciana infatti, ha ripreso a frequentare l'ex Alessandro Vicinanza. Tra i due pare sia scattato pure un bacio.

Guarnieri si infuria: Maria lo riprende

Questo inaspettato riavvicinamento scatenerà la reazione di Riccardo Guarnieri, il quale litigherà con il giovane Alessandro e se la prenderà pure con Ida. In tutto questo caos, si intrometterà pure Armando Incarnato. Il cavaliere tarantino, forse in preda alla gelosia, volgerà poi il suo sguardo verso la nuova tronista Federica Aversano, suscitando il disappunto di Maria De Filippi.

La padrona di casa, infatti, rimprovererà Riccardo, facendogli presente che starà agendo per ripicca come un adolescente. Non solo, gli farà presente che qualora decidesse di corteggiare Federica, dovrà lasciare la seggiola degli Over per sedersi nella sezione dedicata ai corteggiatori del Trono Classico. Ecco che Riccardo farà dietro front e, per non rischiare di lasciare Uomini e donne, rinuncerà a Federica e tornerà a sedersi nel parterre del Trono Over.

Guarnieri sfiora la rissa, torna a U&D la sua ex Roberta Di Padua

Sempre nelle prime puntate della stagione 2022/2023, si vedrà Riccardo arrivare quasi alle mani con uno dei nuovi corteggiatori di Ida Platano. Non è chiaro di preciso cosa abbia scatenato questo nuovo scontro. Sarà Maria a evitare un vero scontro invitando i due a stringersi la mano. Inoltre Riccardo continuerà a sostenere che Ida sia ancora innamorata di lui. Sarà davvero così? In attesa di ulteriori sviluppi, in questa nuova stagione, farà il suo ritorno una vecchia conoscenza del programma. Si tratta di Roberta Di Padua. La dama di Cassino, accetterà di conoscere Alessandro Vicinanza. Ironia della sorte, anche Roberta è una ex di Riccardo Guarnieri.