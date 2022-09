Entrano nel vivo le trame della soap Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni della puntata di mercoledì 21 settembre 2022 si concentrano su Gemma, che non sembra ancora pronta a tornare alla vita di prima. Nonostante abbia passato l'estate in convento, la sua indole non sembra cambiata. Per risolvere i problemi, preferisce mentire e trovare scorciatoie. A starle vicino, sin da quando l'ha incontrata a Milano, è ancora una volta Roberto. Nel frattempo, Vittorio vuole conoscere meglio Matilde, la donna che lo ha stregato, ma rimarrà deluso.

Il Paradiso delle Signore, puntata 21/09: Agnese e Salvatore pronti ad accogliere Irene

Nella stagione precedente, Anna e Salvatore erano sul punto di non sposarsi più per la decisione della piccola Irene di restare al paesino. Salvo, pur di non perdere la sua amata, è stato disposto a sacrificarsi, lasciando la Caffetteria e la città alla quale ormai è molto legato, andando a vivere nel paese della bella Imbriani. Nelle ultime puntate, però, la bimba ha cambiato idea e si è decisa a vivere insieme a Salvo e la madre in quel di Milano. Ciò ha permesso alla coppia di sposarsi con serenità. Ora, è arrivato il momento tanto atteso dell'arrivo della bambina in famiglia. Agnese, Salvatore e Anna cercano di prepararsi al meglio.

Tutto sembra andare bene, ma attenzione: nei prossimi episodi della soap, sia la signora Amato che Anna riceveranno due telefonate che le manderanno nel panico completo.

Il Paradiso delle Signore, episodio del 21/09: Gemma dice una bugia a Ezio

Non è stata un'estate semplice per Gemma, dopo quello che ha combinato a Stefania e Gloria, al momento ancora in carcere.

Anche se Ezio l'ha riaccolta a casa - con grande perplessità di Veronica - la giovane non sembra essere a suo agio. Tuttavia, dovrà pur arrivare il momento di confrontarsi con Stefania e Marco. Come raccontano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, a pensare a lei è ancora Roberto, che la reintegra al Paradiso. Gemma non se la sente, il panico la assale.

Sceglie così di dire una bugia a Ezio, raccontandogli di aver trovato un altro impiego. Niente di più falso.

Il Paradiso delle Signore, trama mercoledì 21/09: Matilde dà buca a Vittorio

Vittorio è rimasto affascinato sin dal primo momento in cui l'ha vista di Matilde Di Sant'Erasmo. Una donna elegante, bella e che sa quello che vuole. Di certo non poteva immaginare che avrebbe avuto a che fare con lei quotidianamente al grande magazzino e che sia parente della sua attuale rivale, Adelaide. Conti però non si dà per vinto e chiede un appuntamento a Matilde per approfondire la conoscenza. La donna, però, non si presenta da Conti.