Menzogne, intrighi, segreti rivelati, richieste di aiuto, tutto ciò condirà le trame de Il Paradiso delle Signore in onda dal 26 al 30 settembre su Rai 1. Per tutta la settimana, salvo eventuali cambi all'interno del palinsesto, la daily soap andrà in onda alle ore 16.05, subito dopo 'Oggi è un altro giorno'. Le bugie hanno le gambe corte ed ecco che si scoprirà che Marcello ha mentito riguardo all'identità di un misterioso uomo di finanza chiamato Basile. In realtà c'è un'altra persona a fargli da mentore, di chi si tratterà? Intanto, Salvatore dovrà vedersela con le assenze di sua moglie Anna e della madre Agnese.

Il posto vacante di quest'ultima verrà assegnato ad una Venere.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7, Paola prende il posto di Agnese in sartoria

Salvatore inizierà la settimana con il piede storto, visto che sua moglie e sua madre lo hanno lasciato solo recandosi all'estero. Marcello e Armando faranno di tutto per addolcirgli la giornata. Intanto, Vittorio Conti avrà il suo bel da fare al negozio, soprattutto con il vuoto lasciato dalla sarta Agnese. A colmare l'assenza della donna in sartoria ci penserà Paola Galletti, che nelle scorse puntate ha mostrato di sapersela cavare con la macchina da cucire. Matilde vorrà fare ritorno a Belluno, in modo da scampare ai ricatti del marito Tancredi che intende riaverla sotto il suo controllo.

Saranno Marco e Adelaide a convincerla a rimanere a Villa Guarnieri ancora un po'.

Irene fa licenziare Clara, Stefania parte

La capocommessa Irene continuerà a non apprezzare la giovane Clara e informerà Vittorio Conti sulle pecche della ragazza. Sarà così che la nipote di Don Saverio verrà licenziata e sparirà senza lasciare traccia di sé.

Preoccupato per la reazione della nipote al licenziamento, Don Saverio vorrà fare qualcosa per aiutarla e chiederà aiuto a Gemma. Successivamente, il parroco si rivolgerà a Vittorio chiedendogli di riassumere Clara. Il direttore del Paradiso delle Signore offrirà una seconda opportunità alla giovane Boscolo? Gemma sarà disposta a dare una mano alla ragazza.

Stefania, intanto, dovrà partire da Milano per fare le presentazioni del suo libro 'La madre ritrovata'.

Arriva la nuova collezione del Paradiso delle Signore

Marco suggerirà alla cognata di sbarazzarsi del marito, nonché suo fratello, in quanto troppo possessivo, egoista e arrogante. Matilde, dal canto suo, coltiverà la speranza che l'uomo possa cambiare atteggiamento nei suoi confronti. Salvatore avrà un'altra gatta da pelare riguardante il suo amico e socio Marcello. Dopo aver scoperto che l'ingegner Basile, di cui l'amico parla sempre, non esiste, lo riferirà ad Armando.

Le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore rivelano che il grande magazzino milanese si accingerà a lanciare la nuova collezione, che renderà estremamente orgogliosi Vittorio, Ezio e Armando.

Frattanto, Gemma continuerà a sperare che il suo rapporto con Stefania possa risanarsi e qualcosa, finalmente, inizierà a sbloccarsi.

Alfredo bugiardo, Irene scopre tutto

Irene avrà un corteggiatore, Alfredo, ma la capocommessa del Paradiso scoprirà tutte le menzogne del ragazzo e non vorrà farsi avanti con lui. Marcello vuoterà il sacco, ammettendo l'inesistenza di questo Basile e rivelerà il nome del suo mentore. In difficoltà, a Vittorio non resterà da fare nient'altro che rivolgersi a Umberto per ricevere un sostegno economico.

Sempre il direttore del Paradiso, avrà un incontro con Adelaide e molti impegni da affrontare, tuttavia l'entusiasmo non gli mancherà di certo. Nel frattempo, un'illusa Matilde scoprirà tutti i piani di suo marito che, a quanto pare, non intende restituirle i soldi dell'assicurazione dell'incendio del mobilificio della sua famiglia.