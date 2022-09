Le sorprese nella settima stagione del Il Paradiso delle signore, in programmazione su Rai 1 dal lunedì al venerdì, sicuramente non tarderanno ad arrivare. Nel corso della puntata in onda il 21 settembre 2022, Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) non vorrà tornare a lavorare al grande magazzino milanese, dato che respingerà la proposta di essere nuovamente una delle commesse, dopo l’intercessione del pubblicitario Roberto Landi (Filippo Scarafia).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 21/09: Gemma fa credere di aver trovato un impiego

Nell’ottavo episodio della settima stagione dello sceneggiato, diretto da Monica Vullo e che verrà trasmesso su Rai 1 mercoledì 21 settembre dalle ore 16:05 circa, la piccola Irene, la figlia di Anna (Giulia Vecchio) da poco giunta nel capoluogo lombardo, richiederà parecchie attenzioni da parte della nonna acquisita Agnese (Antonella Attili) e di Salvatore (Emanuel Caserio), dato che per prendersi cura di lei si dovranno organizzare.

Intanto Gemma attuerà una messinscena, visto che spiazzerà tutti facendo credere di aver trovato un nuovo impiego, tutto questo quando le proporranno di tornare a lavorare al grande magazzino milanese come Venere. Ezio (Massimo Poggio), non appena verrà a conoscenza che la fanciulla ha mentito, riuscirà a convincerla a tornare a esercitare il suo ruolo di Venere senza alcuna fatica. A sorpresa la new entry Matilde (Chiara Baschetti), parente di Adelaide (Vanessa Gravina), si renderà protagonista di un gesto del tutto inaspettato, dato che non si presenterà all’appuntamento con il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni).

Umberto scopre la nuova mossa di Adelaide, Marco è combattuto a causa del brutto gesto della zia

Successivamente il commendatore Umberto (Roberto Farnesi) scoprirà la nuova mossa della cognata Adelaide, cioè che ha rivelato al nipote Marco (Moisé Curia) la sua complicità con il direttore del carcere per non far uscire in modo temporaneo la capo commessa Gloria (Lara Komar), solo per non essere più ricattata da lui.

Nel contempo, Marco sarà parecchio in crisi poiché non saprà se sia opportuno rivelare alla sua fidanzata Stefania (Grace Ambrose) che a cercare di impedire a sua madre di presenziare alla loro festa è stata la perfida contessa di Sant’Erasmo oppure no. A questo punto per sapere se il nipote di quest’ultima troverà il coraggio di essere sincero oppure sceglierà di rimanere in silenzio sulla faccenda, non rimane che attendere.