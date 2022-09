Continua a incuriosire la soap opera turca Terra amara, che dopo la puntata del 16 settembre sarà in pausa momentanea, in quanto dovrebbe ritornare su Canale 5 quando Una vita giungerà al termine (forse a novembre). Nel corso dei futuri episodi in programma su Canale 5 ad avere la peggio in uno scontro a fuoco tra i due nemici Demir Yaman (Murat Ünalmış) e Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) sarà la povera domestica Gülten (Selin Genç), in quanto farà da scudo con il suo corpo all’ex fidanzato di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek). Quest’ultima verrà ricoverata d'urgenza in ospedale.

Trame turche, Terra amara: Yilmaz esce dal carcere, Demir e Zuleyha rilasciano un’intervista

Nelle prossime puntate di Terra Amara si assisterà all’arresto di Yilmaz, dopo essere stato coinvolto in una sparatoria per aver ferito un uomo. Nello specifico l’ex detenuto si difenderà quando un gruppo di uomini spettegolerà sulla sua passata relazione con Zuleyha, ma anche sul rapporto che ha avuto con Mujgan. Akkaya si scaglierà contro un malvivente e minaccerà di ucciderlo con la sua arma da fuoco. Pur avendo agito per legittima difesa, Yilmaz finirà nuovamente dietro le sbarre, mentre il malcapitato dopo il ricovero in ospedale verrà operato d’urgenza.

Akkaya verrà scagionato, non appena Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) convincerà l'uomo ferito a giustificare il gesto del suo figlioccio.

Yilmaz, dopo essere tornato in libertà, verrà a conoscenza dell’intervista rilasciata da Demir e Zuleyha, ove apprenderà che la fanciulla ha dichiarato di aver sposato il marito in quanto tra loro c'è stato un colpo di fulmine.

Gulten finisce in ospedale, Sabahattin affronta Akkaya e Yaman

Parecchio arrabbiato Akkaya farà sapere a Demir che sua cugina Şermin (Sibel Taşçıoğlu) gli ha venduto la sua tenuta.

La reazione di Yaman non si farà attendere, dato che punterà una pistola contro il suo rivale quando si rifiuterà di rivendergli la proprietà della parente. Ad assistere alla colluttazione tra i due nemici saranno tutti i residenti della tenuta. Zuleyha e Hünkar (Vahide Perçin) faranno di tutto per far ragionare Demir, ma lui sparerà un colpo finendo per ferire erroneamente a una spalla Gulten: quest’ultima in realtà si metterà davanti a Yilmaz per proteggerlo.

A seguito del ricovero della domestica in ospedale, il marito di Altun verrà assalito dai sensi di colpa. Gulten quando si riprenderà farà credere ai medici di essersi procurata una ferita mentre maneggiava con la pistola del fratello. Il dottor Sabahattin (Turgay Aydın) non crederà affatto alla versione dell’inserviente degli Yaman, e non perderà tempo per affrontare Yilmaz e Demir quando saranno al capezzale della domestica.