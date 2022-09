Prosegue l'appuntamento quotidiano con "Il Paradiso delle Signore", uno sceneggiato made in Italy che alla sua settima stagione continua a confermarsi un punto di riferimento nella fascia pomeridiana di Rai1. La soap opera va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 16:05 sfidando l'inarrestabile programma di Maria De Filippi, Amici.

Nell'ultimo episodio settimanale de Il Paradiso delle Signore, in onda venerdì 23, Anna partirà con sua madre per l'America, mentre Agnese andrà a Londra per sostenere sua figlia Tina durante una difficile gravidanza.

Intanto, Veronica scoprirà un inaspettato gesto da parte di sua figlia. Infine, Stefania presenterà il libro al magazzino e Matilde scoppierà in lacrime.

Anna va in America senza suo marito

Nella prima parte dell'episodio de Il paradiso delle signore che andrà in onda il 23 settembre, Anna annuncerà la sua imminente partenza a suo marito dopo aver ricevuto un'ambigua chiamata da un mittente incognito.

La Imbriani non sarà molto chiara sulla questione, ma chiederà a suo marito di non seguirla poiché andrà in America con sua madre che dovrà affrontare un delicato intervento. Tuttavia, potrebbe trattarsi di una bugia che metterà a dura prova il matrimonio di Salvatore.

Inoltre, il giovane Amato si ritroverà da solo giacché anche sua madre lascerà Milano per soggiornare temporaneamente a Londra.

La signora Agnese partirà per aiutare sua figlia in dolce attesa.

Stefania presenta il libro al Paradiso

Nel frattempo, il personale del grande magazzino di moda ultimerà i preparativi per accogliere il grande evento: la presentazione del libro di Stefania al Paradiso. La promotrice e giornalista della serata per sensibilizzare la situazione di Gloria Moreau sarà Brunella Gasperini.

Nonostante la sua presenza fosse incerta, la contessa di Sant'Erasmo intercederà con l'alta borghesia affinché quest'importante figura possa presenziare. Inoltre, sarà un modo per Adelaide di farsi perdonare da suo nipote Marco dopo avergli mentito.

Alla fine della presentazione de "La madre ritrovata", Matilde scoppierà in lacrime per la difficile situazione che sta vivendo con suo marito Tancredi che ha invitato la consorte al suo fianco per l'elezione del Presidente del circolo della stampa.

La cognata di Marco incontrerà Vittorio che, vedendola in lacrime, parlerà con lei.

Veronica scopre il gesto di Gemma, Agnese parte

Successivamente, Veronica apprenderà il gesto inaspettato di sua figlia. La giovane venere Clara racconterà alla Zanatta che Gemma ha aiutato il piccolo Luigino a trovare una famiglia affidataria, grazie anche al sostegno di Don Saverio.

Nel contempo, Marcello reperirà informazioni sulla sua ex fidanzata Ludovica che è comparsa nei rotocalchi insieme al suo nuovo compagno, Ferdinando Torrebruna. Ciononostante, Barbieri continuerà a pensare di riconquistare la Brancia dimostrandole di essere cambiato.

Infine, Agnese lascerà Milano temporaneamente per raggiungere sua figlia Tina a Londra. La sorella di Salvatore, infatti, è in dolce attesa.