La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le trame della fiction daily italiana creata da Giannandrea Pecorelli per l'episodio di mercoledì 5 ottobre, riportano che Ezio Colombo (Massimo Poggio) continuerà a organizzare una sorpresa per Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) in occasione del loro anniversario. Elvira Gallo (Clara Danese), intanto, temerà di essere presa in giro per il suo fisico nella gara di twist ma Salvatore Amato (Emanuel Caserio) riuscirà con dolcezza a farla partecipare ugualmente.

Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia), invece, sarà deluso dall'atteggiamento tenuto da Stefania (Grace Ambrose) dinanzi alle telecamere della troupe Rai. Armando Ferraris (Pietro Genuardi), in ultimo, dirà a Clara Boscolo (Elvia Cammarone) che è stato Alfredo Perico (Gabriele Anagni) a sistemarle la bicicletta, nel frattempo Elvira e Salvo vinceranno la gara di twist.

Stefania e Gemma aiuteranno Ezio a organizzare una sorpresa romantica per Veronica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 per la puntata che sarà trasmessa mercoledì 5 ottobre rivelano che l'aiuto che forniranno Stefania e la sorellastra Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) a Ezio si rivelerà di fondamentale importanza per la buona riuscita della sorpresa che l'uomo avrà intenzione di fare alla compagna Veronica.

Elvira, successivamente, non sarà del tutto convinta di fare da partner a Salvatore nella gara di twist, in quanto temerà che possano prenderla in giro per il suo fisico. Timore che il proprietario della caffetteria, grazie a una buona dose di dolcezza, riuscirà a neutralizzare nella giovane Gallo, così entrambi si avvieranno al concorso.

Salvatore ed Elvira vinceranno la gara di twist

Gli spoiler della soap opera della prima rete Rai per l'episodio che andrà in onda mercoledì 5 ottobre evidenziano che al Paradiso arriverà una troupe Rai con l'intenzione di intervistare Stefania per merito del suo libro 'La madre ritrovata'.

Il comportamento della giovane Colombo di fronte alle telecamere, però, farà storcere il naso al rampollo di casa Di Sant'Erasmo.

Clara, intanto, sarà entusiasta scoprendo che in ciclofficina hanno finalmente sistemato la sua bicicletta, così Armando deciderà di svelare alla nuova Venere che il merito è tutto di Alfredo.

La gara di twist, più tardi, vedrà vincitori Salvatore ed Elvira, col fratello di Tina (Neva Leoni) che potrà finalmente portare in viaggio in crociera la sua amata Anna Imbriani (Giulia Vecchio).

A casa Colombo, infine, sarà tutto pronto per accogliere Zanatta senior nel migliore dei modi.