Il Paradiso delle Signore ha ufficialmente riaperto i battenti in questa settimana e i telespettatori sono tornati a tuffarsi nelle vicende dei personaggi che ambientano il grande magazzino di Milano. Questa settima stagione si è subito rivelata promettente, con vicende e intrecci da scoprire puntata dopo puntata. Ci sono stati dei nuovi ingressi, coincidenti con l'addio di alcuni personaggi. A lasciare il negozio di abbigliamento sono state le Veneri Dora Vianello e Gemma Zanatta. Se quest'ultima è stata allontanata da sua madre, che per punizione l'ha spedita in un convento, Dora invece è partita e in tanti si sono chiesti il motivo dell'addio di questo personaggio.

A rompere il silenzio in merito alla sua uscita di scena è stata l'attrice che l'ha interpretata, Mariavittoria Cozzella.

L'interprete di Dora ne Il Paradiso delle Signore: 'Ricordo di aver studiato quelle poche battute'

Mariavittoria Cozzella ha di recente pubblicato un post all'interno del suo profilo Instagram nel quale ha voluto dire addio al suo personaggio de Il Paradiso delle Signore. 'Oggi cercavo una foto per salutare Dora', inizia così il lungo post dell'attrice, corredato da una foto del suo personaggio. Non si tratta di un'immagine qualsiasi, perché quello specifico scatto immortala la prima scena di Dora Vianello. Per l'esattezza, si tratta della scena del colloquio per l'assunzione della ragazza come Venere del Paradiso delle Signore.

'Ricordo di aver studiato quelle poche battute con tutto l'amore che avevo in corpo', prosegue nel suo post l'attrice, svelando le aspettative che serbava per il suo personaggio. Ne aveva studiato ogni espressione e respiro, purché ogni singolo aspetto potesse risultare perfetto. Alla fine però, le cose non sono andate come si aspettava.

Mariavittoria Cozzella dice addio alla sua Dora Vianello: 'L'ho ignorata, disprezzata, amata'

'Dora è venuta fuori piano piano, l'ho scoperta e costruita, ignorata, disprezzata e amata', rivela l'attrice, ammettendo di aver imparato a voler molto bene al suo personaggio. Ciò che più la rende felice è il fatto che tanti seguaci della daily soap di Rai 1 le hanno scritto, dimostrando di aver tanto apprezzato Dora.

Mariavittoria Cozzella ha di fatto confermato che la Venere Vianello non sarà presente in questa settima stagione e che lei stessa si è presa del tempo per salutare il suo personaggio. 'Sto elaborando ancora tante cose e nel frattempo sono felice' ha fatto sapere l'attrice, salutando i suoi fan.

Il saluto dei colleghi de Il Paradiso delle Signore

Numerosi colleghi di Mariavittoria hanno commentato sotto al suo post, tra essi anche il volto di Marta Guarnieri, la quale si è detta felice di averla conosciuta. 'La mia grande compagna', ha invece scritto la collega e amica Francesca Del Fa, che interpreta Irene nella medesima soap. Tuttavia, come si legge all'interno dei commenti nel post, a consolare gli spettatori è la consapevolezza che Dora si trovi insieme al suo Nino, anche lui uscito di scena e grande assente in questa settima stagione de Il Paradiso delle Signore.