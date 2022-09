C'è una new entry nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Si tratta del personaggio di Matilde Frigerio di Sant'Erasmo, interpretata dall'attrice Chiara Baschetti. La donna ha avuto un piccolo alterco con Vittorio nella puntata del 13 settembre scorso. I due stavano discutendo su chi per prima dovesse imbarcarsi: Conti aveva fretta di tornare a Milano. Alla fine la "sfida" è stata vinta da Matilde che è riuscita a prendere per prima il volo, ma con direzione Parigi. Matilde, secondo la sceneggiatura del paradiso, è sposata con il fratello di Marco, Tancredi.

La donna ha incontrato Conti presso l'aeroporto di Londra. I due hanno parlato, ma non hanno avuto modo di presentarsi. Sicuramente le loro strade torneranno a incrociarsi. Nella scorsa puntata i due personaggi stavano attendendo il loro volo seduti: Matilde fumava, mentre Vittorio leggeva (sfogliandolo interamente per tre volte) il numero di agosto della rivista Design Review. La donna, a un certo punto, gli ha consigliato una lettura nuova.

Il paradiso delle signore: Vittorio e Matilda, l'esigenza di tornare a Milano

Nell'ultima puntata del Paradiso delle signore si è visto come Vittorio e Matilde abbiano interagito per la prima volta in aeroporto. Entrambi, almeno all'inizio, avevano l'esigenza di tornare a Milano.

Da una parte, dentro di sé, Vittorio avrebbe ceduto alla tentazione di lasciare campo libero all'affascinante donna, dall'altra Matilde non ha voluto arrendersi in quanto non comprende perché le necessità degli uomini debbano essere sempre le più urgenti, come lei stessa ha dichiarato. I due sono rimasti bloccati per diverse ore in quanto non c'erano voli disponibili: anche quello per Zurigo risultava essere al completo.

Alla fine, dopo aver sfogliato per tre volte (nervosamente) il Design Review, Vittorio ha deciso di fumare una sigaretta.

Adelaide è il nuovo tormento per lo staff del Paradiso

I telespettatori hanno inoltre assistito alla scena di Umberto e Flora che mangiavano insieme il filetto mignon. La giornata tuttavia è stata pessima anche a causa della presenza della contessa Adelaide di Sant'Erasmo, divenuta il tormento un po' di tutto lo staff del Paradiso.

Flora ha poi commentato la decisione di Agnese di lasciare la boutique affermando che la donna ha esigenza di lavorare e non poteva permettersi di lasciare un simile impiego. Umberto è con le mani legate e ha deciso di non intervenire per non peggiorare la sua posizione. Nel frattempo, presso l'aeroporto di Londra, Matilde è uscita vincitrice dalla "contesa" con Vittorio. La donna è infatti riuscita a imbarcarsi per prima rispetto a Conti, ma su un volo per Parigi.