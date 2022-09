Continuano ad appassionare le trame delle puntate Il Paradiso delle Signore 7, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:05 e su RaiPlay in streaming e anche in replica. Stefania e Gemma sembrano essersi riavvicinate in occasione dell'anniversario di Ezio e Veronica. Tuttavia, la giovane Colombo si sente abbastanza a disagio, visto che è a conoscenza dei reali sentimenti di Gloria, ancora in carcere. Per Stefania è arrivato il momento di presentare il suo libro ma non sa che di lì a poco farà qualcosa che deluderà profondamente il suo amato Marco.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5/10: Gemma e Stefania vicine

Anche se sembrava un'impresa impossibile, Gemma è riuscita a riconquistare la fiducia di Stefania e Veronica ne è molto contenta. Probabilmente, l'esperienza estiva in convento l'ha cambiata davvero e le ha fatto capire i gravi errori commessi.

Gemma e Stefania devono aiutare Ezio a organizzare una sorpresa a Veronica in occasione del loro anniversario. Ma siamo sicuri che il signor Colombo pensi davvero a lei e non a Gloria, che è ancora in carcere, sola e disperata?

Il Paradiso delle Signore, trama 5/10: Marco deluso da Stefania

Nella nuova puntata Il Paradiso delle Signore vedremo Irene avere dei ripensamenti riguardo la gara di ballo alla quale vorrebbe partecipare.

Salvatore si dimostra dolce e premuroso, facendole capire che è una bellissima bambina. Salvo sembra davvero un padre perfetto.

Nel frattempo, è tempo per Stefania di andare davanti alle telecamere per l'intervista Rai sul libro che ha scritto e che sta riscuotendo un grandissimo successo. La giovane Colombo è al settimo cielo.

Tuttavia, il comportamento di Stefania davanti alle telecamere delude profondamente Marco, che vede una ragazza molto diversa da quella che è abituato a conoscere. Inizia ad avere dei dubbi.

Il Paradiso delle Signore, spoiler del 5/10: Clara colpita da Alfredo

Per Clara (Elvira Camarrone) è una gioia riavere la sua amata bicicletta rimessa a nuovo, dato che con essa si sposta dappertutto.

Armando (Pietro Genuardi) le confida con soddisfazione che a compiere questo piccolo 'miracolo' è stato Alfredo (Gabriele Anagni). Clara inizia a essere sempre più attratta da questo ragazzo così gentile e premuroso.

Infine, nella puntata Il Paradiso delle Signore del 5 ottobre, tutto è pronto a casa Colombo per accogliere Veronica con la sorpresa preparata da Ezio, Gemma e Stefania. Salvatore ed Elvira invece, con grande gioia di Armando, vincono la gara di ballo di twist.

Ricordiamo che Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:05 e che le repliche sono disponibili su RaiPlay.