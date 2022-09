Continua la vendetta di Adelaide ne Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni della puntata in onda su Rai 1 martedì 4 ottobre 2022 alle 16:05 vedono Vittorio in grande difficoltà, e non solo. Anche Umberto e Flora iniziano a capire che la loro storia d'amore è a rischio e che la contessa è davvero disposta a tutto pur di rovinarli. I due non sanno cosa fare.

Nel frattempo, Adelaide e Marcello sono sempre più complici. Il giovane Barbieri è pronto alla scalata sociale e la contessa è la sua mentore. Sempre che non accada qualcosa di imprevisto tra loro.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 4 ottobre: Adelaide vince contro Vittorio

Vittorio non ce l'ha fatta a riavere le quote del grande magazzino, la contessa ha cambiato le carte in tavola all'ultimo momento. Amareggiato, deve accettare che la contessa e Matilde siano prepotentemente al suo fianco.

La perfidia di Adelaide non ha fine: concede a Matilde ampia e totale libertà d'azione al grande magazzino, a patto che distrugga Flora. Ma la contessa Adelaide vuole anche la testa di Umberto, questo è chiaro.

Matilde però si trova tra due fuochi, visto che nutre un sincero interesse per Vittorio. Seguendo gli ordini della contessa, senza dubbio perderebbe ogni possibilità con lui.

Gemma chiede aiuto a Stefania

Gemma chiede supporto a Stefania (Grace Ambrose) affinché ricordi in qualche modo a Ezio che ricorre l'anniversario di fidanzamento con Veronica. Tuttavia, il signor Colombo sembra avere la testa da tutt'altra parte e non fa che pensare a Gloa.

Dopo aver superato il piccolo infortunio che si è procurata in bicicletta, la piccola Irene ha un'idea: sarà Elvira (Clara Danese) ad accompagnare Salvatore alla gara di ballo.

Marcello confida il suo piano ad Adelaide, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Marcello (Pietro Masotti) contatta Adelaide e le racconta che cosa ha intenzione di fare per acquistare notorietà e fare i primi passi nella difficile Milano bene. La contessa, stranamente contenta per questa richiesta, accetta di buon grado di aiutare il giovane Barbieri.

Del resto ha tempo libero, visto che Matilde la sta sostituendo al grande magazzino.

Umberto (Roberto Farnesi) e Flora (Lucrezia Massari) cominciano a tremare davanti al fatto che Matilde è costantemente al Paradiso delle Signore. Sanno che ha un piano preciso e che Adelaide le sta dando istruzioni per distruggere entrambi. Per la prima volta, la coppia inizia ad avere davvero paura.

Tutte le puntate de Il Paradiso delle Signore vanno in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:05, possono essere riviste su RaiPlay in streaming o in replica.