Sorprendenti novità saranno presenti nelle nuove puntate di Terra Amara, in programma prossimamente sui teleschermi italiani. Le trame della soap opera rivelano che i rapporti tra Demir Yaman e Cengaver Cimen appariranno sempre più tesi a causa di un pettegolezzo su Zuleyha Altun.

Terra Amara, anticipazioni: tutta Cukurova scopre che la moglie di Demir ha avuto una storia con Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le prossime puntate annunciano che l’amicizia tra Cengaver e Demir apparirà sempre più in crisi.

Tutto inizierà quando Mujgan si troverà a prestare aiuto ad una donna, che le rivelerà che Yilmaz aveva avuto una relazione con Zuleyha.

Le pediatra, a questo punto, non esiterà a porre fine alla relazione con il figlioccio di Fekeli, visto che non era mai stata messa al corrente di tale particolare. Nel frattempo, il flirt tra la dottoressa Hekimoglu e Akkaya giungerà sulla bocca di tutta Cukurova anche grazie ai pettegolezzi messi in giro dalla donna soccorsa e da alcuni infermieri. Inoltre, tutti quanti scopriranno che la moglie di Demir aveva avuto una relazione con l’ex meccanico. Un vero e proprio scandalo, che Demir scoprirà nei peggiori dei modi.

Il figlio di Hunkar picchia Cengaver, ritenuto il responsabile del pettegolezzo

Nelle puntate turche di Terra Amara, Demir scoprirà il pettegolezzo durante l’inaugurazione della fabbrica, appena fondata con la collaborazione di Cengaver.

In questo frangente, Yaman non riuscirà a tenere a freno la gelosia, tanto da dare un colpo in testa al suo migliore amico, suscitando lo sdegno di tutti i partecipanti all’evento. Difatti, il figlio di Hunkar considererà il marito di Nihal il responsabile del chiacchiericcio visto che era stato l’unica persona al quale aveva raccontato la verità sul rapporto tra sua moglie e Yilmaz.

I dubbi del giovane Yaman aumenteranno quando Zuleyha gli confiderà che la moglie di Cengaver ha preteso 30 mila lire per pagare un debito contratto con suo fratello Levent per non rivelare il legame tra lei e il figlioccio di Fekeli. Una situazione che genererà moltissime conseguenze una volta che il ricatto di Nihat verrà alla luce.

Il giovane Yaman minaccia di cacciare l’amico dall’impresa

Cengaver si scontrerà con sua moglie quando Demir lo minaccerà di sbatterlo fuori dalla sua impresa, dove aveva messo moltissimo denaro. Dall’altro canto, il giovane Yaman non riuscirà a mettere freno al gossip sulle sue nozze mentre Yilmaz cercherà di ottenere il perdono da Mujgan, il quale si rifiuterà di incontrarlo per colpa delle bugie finora raccontate. Tuttavia, la storyline si complicherà ancora di più, tanto che la riconciliazione tra i due amici apparirà sempre più lontana.