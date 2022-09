Le novità e i colpi di scena caratterizzeranno anche le avventure della settima stagione della soap opera italiana Il Paradiso delle signore.

Dalle anticipazioni riguardanti ciò che succederà nell’episodio in programmazione sul piccolo schermo di Rai 1 il 15 settembre 2022 (e visibile in streaming su RaiPlay) dalle ore 15:55 circa, si evince che Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) sembrerà avere le carte a suo favore quando la sua rivale in amore Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) si licenzierà dal grande magazzino milanese per evitare ulteriori tensioni.

La contessa, felice di non avere più tra i piedi sul posto di lavoro la giovane, sarà decisa a trovare in fretta una ragazza che possa sostituirla.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore del 15/09: Stefania spera di riabbracciare la madre Gloria

Nella quarta puntata del nuovo capitolo dello sceneggiato, in onda su Rai 1 giovedì 15 settembre, Veronica (Valentina Bartolo) finirà per essere in disaccordo con Ezio (Massimo Poggio): in particolare la donna non gradirà affatto che il suo compagno abbia riportato Gemma (Gaia Bavaro) a casa. Il signor Colombo sarà convinto che la fanciulla meriti una seconda possibilità, nonostante lo scorretto comportamento avuto in passato e dopo aver trascorso un certo periodo in convento come punizione.

Intanto Stefania (Grace Ambrose) spererà di poter riabbracciare la madre Gloria (Lara Komar), che però dovrà ottenere il permesso per uscire provvisoriamente dal carcere in modo da poter prendere parte alla sua festa di fidanzamento con Marco (Moisé Curia). Il destino della capocommessa del Paradiso però sarà nelle mani della perfida Adelaide, poiché suo nipote si è rivolto a lei per realizzare il desiderio della sua amata.

Gli Amato si preparano ad accogliere la figlia di Anna, Adelaide annuncia le dimissioni di Flora

Successivamente nel capoluogo lombardo tornerà la figlia di Anna (Giulia Vecchio) e per tale occasione gli Amato si organizzeranno per accoglierla nel migliore dei modi.

Nel contempo la contessa di Sant’Erasmo, dopo aver annunciato le dimissioni inaspettate di Flora al grande magazzino, inizierà a manifestare l’intenzione di trovare una nuova stilista: il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) sarà però deciso a fermare la cognata e di farla desistere dal suo intento, per neutralizzarla al più presto possibile.