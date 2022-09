Il Paradiso delle Signore 7 aprirà le danze lunedì 12 settembre alle ore 15:55 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni dello sceneggiato nostrano, nato da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per gli episodi dal 12 al 16 settembre raccontano che Paola Galletti (Elisa Cheli) tornerà dopo la maternità, mentre Irene Cipriani (Francesca Del Fa) prenderà momentaneamente il posto di Gloria Moreau (Lara Komar) come capocommessa dell'atelier. Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina), intanto, si insidierà nella boutique e riuscirà in breve tempo a far rassegnare le dimissioni ad Agnese Amato (Antonella Attili) e Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), rispettivamente la sarta e la stilista della boutique.

La contessa, inoltre, tenterà invano di non far presenziare Gloria alla festa di fidanzamento tra Marco (Moisé Curia) e Stefania Colombo (Grace Ambrose), nel frattempo Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) tornerà dal convento anche se Veronica (Valentina Bartolo) non ne sarà entusiasta.

Umberto minaccia Adelaide costringendo la donna ad accogliere Flora al Paradiso

La sesta stagione della fiction daily si è conclusa con l'astio e la voglia di vendicarsi di Adelaide nei riguardi dell'ex amante e cognato Umberto ma anche dell'affascinante Flora, figlia del compianto Achille (Roberto Alpi). Questo nuovo capitolo della soap, come da copione, riaprirà i battenti proprio con le prime mosse messe in atto dalla contessa, la quale riuscirà in pochi giorni a inimicarsi parte dello staff del Paradiso.

La prima a non sopportare più le angherie della signora Di Sant'Erasmo sarà Agnese che deciderà di dimettersi seguita, poco dopo, dalla giovane Ravasi. La stilista, difatti, si renderà conto di essere lei indirettamente a scatenare gran parte del malcontento nel grande magazzino meneghino.

Umberto, venuto a conoscenza delle decisione di licenziarsi della sua amata, si paleserà al cospetto di Adelaide e la costringerà a riaccogliere Flora nella boutique.

Il commendatore riuscirà in tale impresa grazie a un ricatto, ovvero minacciando la contessa di dire a Marco che è stata lei a chiedere al Direttore del carcere di non concedere il permesso a Gloria di uscire.

Adelaide potrebbe boicottare la festa di fidanzamento tra Marco e Stefania

Moti di rivalsa che per Adelaide potrebbero non essere esclusivamente focalizzati sul vendicarsi di Flora e Umberto, ma anche di far sì che il fidanzamento ufficiale tra Marco e Stefania non divenga il lieto evento che tutti si aspettano.

Dopo aver tentato, fortunatamente senza successo, di negare il permesso d'uscita di prigione a Gloria, la contessa potrebbe provare nuovamente a boicottare tale unione ufficiale perché ancora convinta che Gemma sia la fidanzata ideale per il nipote.