Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante l’episodio del 27 settembre ci saranno importanti novità e colpi di scena che riguarderanno Stefania. La giovane Colombo partirà e lascerà Milano, per presentare il suo libro in altre città italiane. Nel frattempo, Ezio vedrà Gloria e le riferirà di quanto la loro figlia sta facendo, per fare uscire Moreau dal carcere.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 27 settembre: Stefania lascia Milano per lavoro

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, Stefania ha scritto un libro, riguardante la storia di sua mamma.

In occasione dell’uscita della sua prima opera letteraria, la figlia di Ezio dovrà iniziare a viaggiare per lavoro. Nell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di martedì 27 settembre, la giovane Colombo partirà e lascerà Milano. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che la fidanzata di Marco Di Sant’Erasmo andrà in altre città italiane, per presentare il suo libro. Al momento, però, non è chiaro dove si recherà la Venere e per quanto tempo starà via.

Il Paradiso delle signore, puntata 27 settembre: Ezio e Gloria parlano di Stefania

Nel frattempo, Ezio continuerà a dividersi fra la sua vecchia e nuova famiglia. Pur essendo ancora fidanzato con Veronica Zanatta, il signor Colombo troverà il tempo e il modo di rivedere sua moglie.

Nella puntata de Il Paradiso delle signore del 27 settembre, il direttore commerciale si recherà in carcere da Gloria. Durante il colloquio, il papà di Stefania riporterà a Moreau i successi della loro figlia. Inoltre, Colombo rivelerà a sua moglie la determinazione della giornalista, impegnata a tentare di farla uscire dal carcere.

Il Paradiso delle signore, episodio 27 settembre: Adelaide si confida con Matilde

Nel frattempo, durante la puntata de Il Paradiso delle signore di martedì 27 settembre, verranno trattate le vicende di Adelaide. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che la contessa sarà in difficoltà nel lavoro e si sentirà alle strette nel ruolo di comproprietaria del negozio di moda.

A tal proposito, la contessa ammetterà di avere commesso un errore con Umberto, sfidandolo negli affari ed essendo svantaggiata, in quel campo, rispetto a suo cognato. Pertanto, la zia di Marco confiderà a Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo di volere cedere le quote del negozio, che aveva ottenuto da Dante Romagnoli. Nel frattempo, all’atelier ci saranno grandi cambiamenti e Vittorio chiederà a Paola di sostituire Agnese all’atelier. Clara, invece, verrà licenziata e Don Saverio chiederà aiuto a Gemma, per fare riassumere sua nipote.