Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore del 20 settembre, Gemma parlerà con Ezio e gli racconterà cosa è successo durante il confronto con Stefania. Le anticipazioni della puntata della fiction di Rai 1 rivelano che la giovane Zanatta rivelerà al patrigno che la giornalista è stata fredda con lei. Nel frattempo, la figlia di Veronica cercherà un nuovo lavoro e Roberto lo verrà a sapere. A quel punto, Landi si confronterà con Vittorio Conti e lascerà decidere alle Veneri se fare tornare al negozio Gemma.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 20/9: Gemma racconta a Ezio cosa è successo con Stefania

Nonostante le malefatte di Gemma, Ezio non ha mai smesso di sostenere la figlia della sua fidanzata. Nella puntata del 20 settembre de Il Paradiso delle signore, la giovane Zanatta rivelerà a Colombo di avere rivisto Stefania la sera precedente. A tal proposito, la cavallerizza confiderà al patrigno di aver notato che sua figlia ha accolto le sue scuse, ma è stata fredda con lei. Al momento, però, le indiscrezioni trapelate in rete non forniscono ulteriori dettagli su cosa dirà il direttore commerciale alla figliastra e se le darà qualche consiglio sul da farsi.

Il Paradiso delle signore, puntata 20/9: Gemma cerca un nuovo lavoro

Dopo quello che è accaduto nelle ultime puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, per Gemma non ci saranno bei momenti. Una volta rientrata a Milano, dopo avere trascorso l'estate del 1963 in convento, la figlia di Veronica inizierà a guardarsi intorno, per cercare un nuovo lavoro.

I rapporti con Stefania, infatti, si erano deteriorati per via del ricatto e, dopo quanto fatto alla sua sorellastra, anche le altre commesse del negozio, amiche della Venere, sono state dalla parte della giornalista. Pertanto, nella puntata della fiction di Rai 1 del 20 settembre 2022, Roberto Landi verrà a sapere che Gemma sarà alla ricerca di un nuovo impiego.

Il Paradiso delle signore, episodio 20/9: le Veneri decidono se fare tornare Gemma al negozio

Una volta venuto a sapere che Gemma vorrà trovare un altro lavoro, Roberto andrà a parlare con Vittorio. Conti e Landi, pertanto, non prenderanno decisioni sul da farsi, ma lasceranno la parola alle Veneri. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di martedì 20 settembre rivelano che le Veneri dovranno votare e decidere, pertanto, se permettere alla giovane Zanatta di tornare ad essere una delle commesse dell'atelier milanese. Purtroppo, attualmente, non è chiaro cosa decideranno di fare le impiegate del negozio di moda e se permetteranno alla loro ex collega di tornare a lavorare con loro.