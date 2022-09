Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 7. La soap opera di Rai 1, eccezionalmente per questa settimana, andrà in onda anche sabato 17 settembre nel daytime pomeridiano.

Una variazione di palinsesto dettata dal fatto che bisognerà recuperare la puntata che non è stata trasmessa mercoledì pomeriggio per lo speciale Tg1 dedicato alla Regina Elisabetta II ma, al tempo stesso, verrà recuperata anche la puntata di lunedì 19 settembre.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 7: in onda sabato 17 settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore 7 si verificherà il prossimo sabato 17 settembre, quando la soap opera andrà in onda in via del tutto eccezionale anche nel pomeriggio che anticipa il giorno festivo.

A differenza di quanto accade nel daytime feriale, cambierà anche l'orario di inizio della soap e saranno trasmessi ben due episodi.

L'appuntamento con la soap opera nel daytime del 17 settembre è fissato a partire dalle 14:00, ossia subito dopo la diretta del Tg1 delle 13:30.

A seguire, poi, alle 14:45 andrà in onda il secondo episodio previsto di questo sabato che andrà avanti fino alle 15:30 circa.

Doppia puntata de Il Paradiso 7 il 17 settembre e cambio orario

Un appuntamento del tutto speciale con Il Paradiso delle signore 7 in questo sabato pomeriggio, dettato dall'esigenza di dover recuperare gli episodi che non sono stati trasmessi regolarmente.

È questo il caso della puntata di mercoledì scorso, saltata all'ultimo momento per lasciare spazio ad uno speciale del Tg1 dedicato all'arrivo del feretro della Regina Elisabetta II a Londra.

Al tempo stesso, sabato pomeriggio, verrà recuperata anche la sesta puntata di questa settima stagione della soap opera, prevista inizialmente per lunedì 19 settembre.

Ecco perché cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore

Anche in questo caso, infatti, la soap non andrà in onda per lasciare spazio alla lunga diretta del Tg1 dedicata ai funerali della Regina Elisabetta II, i quali monopolizzeranno il palinsesto pomeridiano della rete ammiraglia Rai.

A subire modifiche, in questo caso, sarà anche la programmazione di Canale 5, dato che salterà l'appuntamento con Uomini e donne e quello con le soap del pomeriggio.

A partire da martedì 20 settembre, invece, la programmazione de Il Paradiso delle signore 7 tornerà ad essere quella abituale.

La soap opera, infatti, sarà trasmessa nel consueto slot orario delle 16:05, dove in questa prima settimana di programmazione ha registrato degli ascolti a dir poco eccellenti, con picchi che hanno toccato il 21% di share e sfiorato il 25% durante la messa in onda su Rai 1.