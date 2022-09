Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante l'episodio di venerdì 7 ottobre ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della fiction. Italo telefonerà a Marcello per conto di Adelaide e lo inviterà a Villa Guarnieri. Nel frattempo Veronica sarà in ansia, in quanto attenderà la risposta della Sacra Rota in merito all'annullamento delle nozze fra Ezio e Gloria. Durante la puntata verranno trattate le vicende di Stefania, che riceverà un telegramma che la metterà al corrente che sua mamma ha ottenuto la grazia e pertanto potrà uscire dal carcere.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 7/10: Italo telefona a Marcello

Nell'ultima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, andata in onda venerdì 29 aprile, Barbieri e Adelaide avevano stretto un sodalizio. Il ragazzo, infatti, aveva chiesto alla cognata di Umberto di aiutarlo a cambiare la sua vita, facendolo diventare un uomo d'affari. Le anticipazioni dell'episodio del 7 ottobre rivelano che tutto questo presto potrà accadere. Italo, infatti, telefonerà a Marcello per conto della sua datrice di lavoro e lo inviterà a Villa Guarnieri. Adelaide vorrà incontrare Barbieri per rivelargli che un noto banchiere ha manifestato interesse per lavorare con lui. Attualmente, però, non è chiaro se il barista della Caffetteria accetterà il nuovo impiego nella finanza e quale reazione avrà il ragazzo di fronte alle parole della contessa.

Il Paradiso delle signore, puntata 7/10: Veronica attende con ansia il verdetto della Sacra Rota

Durante la puntata del 7 ottobre de Il Paradiso delle signore, Veronica sarà in ansia e preoccupata per il suo futuro con Colombo. La mamma di Gemma attenderà il verdetto della Sacra Rota in merito alla richiesta di annullamento del matrimonio fra Ezio e Gloria.

Attualmente le anticipazioni non chiariscono se le nozze fra i genitori di Stefania verranno annullate e se quindi Veronica avrà campo libero con il suo fidanzato. L'intento di Veronica, infatti, sarà quello di diventare la signora Colombo e riuscire a coronare il suo sogno d'amore, ma per farlo occorrerà che Moreau non sia più la moglie di Ezio.

Il Paradiso delle signore, episodio 7/10: Stefania scopre che Gloria ha ottenuto la grazia

Nel frattempo, mentre Veronica sarà in ansia di sapere se Ezio tornerà a essere un uomo libero, per Zanatta ci sarà un nuovo ostacolo all'orizzonte. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di venerdì 7 ottobre rivelano che Stefania riceverà un telegramma, che la informerà che sua madre ha ottenuto la grazia. Pertanto, la moglie di Ezio potrà uscire dal carcere, dove è stata reclusa da qualche mese. Durante l'episodio, inoltre, Matilde riuscirà a risolvere un problema avvenuto in negozio, ma vorrà tenere nascosta la cosa. Marco, però, sarà al corrente di quanto accaduto, così Vittorio scoprirà quanto fatto dalla moglie di Tancredi e resterà colpito dalla cosa.