Dopo aver assistito a vari tentativi di avvicinamento di Riccardo alla tronista Federica, la conduttrice di U&D ha deciso di metterlo di fronte ad una scelta definitiva: o diventa corteggiatore e si va ad accomodare tra i giovani del Trono Classico, oppure rimane nel suo ruolo di cavaliere e la smette di "importunare" la bella Aversano. Nel corso delle ultime due registrazioni, infatti, Guarnieri ha cercato di ballare con la napoletana, ma ha ricevuto un nuovo due di picche.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Sono passate quasi quattro settimane da quando sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di U&D.

Nel corso delle sette puntate che ha condotto fino ad ora, Maria De Filippi ha dovuto spesso rimproverare Riccardo per una "violazione" delle regole del programma.

Andando oltre i ruoli che la redazione ha assegnato, il pugliese ha più volte cercato un contatto con Federica Aversano, prevaricando i ragazzi che sono in studio per corteggiarla.

In uno degli appuntamenti che sono stati trasmessi in tv nei giorni scorsi, la presentatrice Mediaset ha ricordato a Guarnieri che se vuole frequentare la tronista dovrà rinunciare al suo posto nel parterre e accomodarsi tra i giovani del Trono Classico.

Non appena ha appreso questa regola, il cavaliere ha fatto dietrofront e ha ridimensionato il forte interesse che diceva di provare per la 28enne, arrivando a beccarsi insulti come "squallido" e "buffone" da Tina Cipollari, Ida e Armando.

Le novità sulle prossime puntate di U&D

Se per qualche registrazione è rimasto al suo posto e ha fatto parlare di sé per dei commenti piccati sulle nuove frequentazioni di Ida, venerdì 23 e sabato 24 settembre Riccardo è tornato alla carica.

Le anticipazioni che sono trapelate sulle ultime riprese di U&D, fanno sapere che il tarantino si è avvicinato a Federica durante un ballo e ha parlato a lungo con lei.

Maria De Filippi ha subito indagato su questo scambio di chiacchiere e l'ha fatto "interrogando" la tronista sul motivo che ha spinto Guarnieri a ricercare un ennesimo contatto con lei.

La napoletana ha smentito che il cavaliere l'abbia avvicinata per fare un ballo o per corteggiarla, anche perché lei non è interessata.

La presentatrice del dating-show, però, conosce bene Riccardo e durante la sesta e la settima puntata l'ha osservato da lontano prima di fargli prendere una decisione definitiva sul percorso che intende fare.

L'aut aut della padrona di casa di U&D

Visto che un signore del parterre di nome Giuseppe ha rinunciato al ruolo per andare a corteggiare Federica, la conduttrice di U&D ha colto la palla al balzo per spronare Riccardo a prendere una decisione.

Gli spoiler della registrazione del 24 settembre, fanno sapere che Maria De Filippi ha quasi obbligato Guarnieri a intraprendere una strada: o diventa uno spasimante della giovane tronista e inizia a frequentarla col rischio di essere eliminato, oppure rimane nel parterre maschile del Trono Over e la smette di cercare contatti fisici e chiacchiere con la ragazza.

Stando alle anticipazioni che sono trapelate, il pugliese non ha ancora dato una risposta alla padrona di casa del dating-show, anche se appare piuttosto improbabile che rinunci al posto fisso nel cast per iniziare una conoscenza con la 28enne che ha ripetuto più volte di non essere interessata a lui.

Oltre Federica, anche Ida ha chiuso definitivamente le porte a Riccardo: dopo anni di tira e molla, la dama ha detto che non vuole più tornare con l'ex fidanzato, ha voltato pagina e da qualche settimana sta uscendo con Claudio, un cavaliere col quale sembra trovarsi molto bene.