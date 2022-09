Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai Uno. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 19 settembre svelano nuovi colpi di scena.

Stefania sarà felicissima del fatto che la madre abbia potuto presenziare alla sua festa di fidanzamento con Marco. Tuttavia il giorno seguente non riuscirà a non pensare al fatto che la donna sia in prigione. Ezio, vedendo la figlia soffrire, deciderà di prendere in mano la situazione per aiutare la madre di sua figlia.

Vittorio, dunque, deciderà di organizzare un evento al grande magazzino in modo da accorrere in aiuto della giovane Colombo.

Gemma, invece, si preparerà a tornare al grande magazzino.

Il Paradiso, anticipazioni 19 settembre: Stefania pensa alla madre

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore del 19 settembre sarà dato spazio alle vicende della giovane Colombo. La ragazza sarà molto felice di vedere sua madre alla festa di fidanzamento con Marco. Tuttavia proprio il fatto di averla rivista la farà andare ulteriormente in crisi. La ragazza non riuscirà ad accettare l'idea che la madre debba tornare in prigione e vorrebbe fare qualcosa per aiutarla.

Il Paradiso, spoiler 19/9: Ezio si impegnerà per aiutare la moglie

La puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 19 settembre proseguirà con la narrazione della storyline di Gloria.

Quest'ultima è detenuta ingiustamente per un reato che non ha realmente commesso. Questa cosa farà soffrire molto i suoi cari, tra cui anche Ezio. Il padre di Stefania, difatti, comprenderà di dover fare qualcosa per far si che la moglie venga scarcerata il prima possibile.

Il Paradiso, puntata 19 settembre: Vittorio vuole organizzare la presentazione del libro

Stefania ha scritto un libro in cui parla della storia di sua madre e di tutte le loro vicissitudini. Stando alle anticipazioni della puntata de Il Paradiso del 19 settembre, anche Conti deciderà di fare la sua parte per aiutare la capocommessa della sua azienda.

Il direttore, difatti, avrà una brillante intuizione che potrebbe agevolare la posizione della signorina Moreau. Vittorio, dunque, vorrebbe presentare La madre ritrovata, il libro scritto da Stefania, a Il Paradiso.

Nel corso della puntata ci sarà spazio anche per Gemma, da poco rientrata a Milano. La ragazza tornerà anche al grande magazzino in qualità di Venere. Per lei, dunque, si presenteranno due prove piuttosto difficili. La giovane Zanatta, difatti, dovrà fare i conti dapprima con le colleghe, le quali potrebbero provare rancore nei suoi confronti. L'attenderà, inoltre, un duro confronto con Stefania, la persona a cui ha fatto più male.