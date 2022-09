Interessanti avvenimenti saranno al centro del nuovo episodio di Terra Amara, che sarà trasmesso il 15 settembre in prima visione su Canale 5. La trama dello sceneggiato turco rivela che Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) reagirà male quando scoprirà che Gulten Taskin non ha consegnato ad Yilmaz Akkaya le sue lettere in quanto innamorata di lui.

Terra Amara, anticipazioni giovedì 15 settembre: Yilmaz corre ad aiutare l'ex fidanzata

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti il nuovo episodio che i telespettatori avranno l'occasione di vedere giovedì 15 settembre dopo l'appuntamento con Un altro domani, annunciano grandi emozioni.

Scendendo nei particolari, Zuleyha deciderà di provare l'autovettura rossa, avuta in regalo da suo marito Demir in occasione del suo compleanno. Per questo motivo, la protagonista chiederà a Sermin di accompagnarla a fare un giro nei dintorni di Adana. Purtroppo il viaggio non andrà per il verso giusto. L'auto, infatti, si fermerà sul ciglio di una strada a causa di un guasto improvviso. Ed ecco arrivare il colpo di scena: Yilmaz correrà ad aiutare la sua ex fidanzata, visto l'impossibilità del marito Demir (Murat Ünalmış). In breve tempo, Akkaya riuscirà a riparare l'autovettura, tanto che Zuleyha e la moglie del dottor Sabahattin potranno far ritorno alla tenuta Yaman sane e salve.

Hunkar inizia a dubitare della nuora

Nella nuova puntata di Terra Amara, in programma il 15 settembre in prima visione assoluta, Sermin racconterà ad Hunkar (Vahide Perçin) una versione distorta dei fatti accaduti con Zuleyha, una volta fatto rientro a casa. In questo modo, la signora Yaman inizierà a dubitare che sua nuora non sia fedele a suo figlio.

Dall'altra parte, la protagonista dimostrerà di non sopportare più il modo di fare di Demir, visto che la considera soltanto come un oggetto da sfoggiare in pubblico. A tal proposito, il giovane Yaman sarà all'oscuro che Saniye e Gaffur hanno fatto rientro alla villa, nascosti sotto ordine di Hunkar.

Zuleyha ripudia Gulten come amica perché è innamorata di Akkaya

Nel frattempo, Zuleyha non prenderà per niente bene il comportamento di Gulten. La giovane, infatti, scoprirà che la domestica non aveva mai consegnato le missive ad Yilmaz quando era in galera. Una scoperta che farà capire ad Altun che la sorella di Gaffur prova dei sentimenti per Akkaya. Per questo motivo, la protagonista ripudierà Gulten come amica e chiederà ad Hunkar di licenziarla dal suo posto di lavoro. La richiesta di Zuleyha verrà accettata dalla matrona? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per conoscere quale sarà il destino della giovane Taskin.