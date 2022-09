Molteplici colpi di scena saranno al centro delle future puntate di Terra Amara, trasmesse prossimamente in Italia. Gli spoiler della 3^ stagione della soap opera rivelano che Yilmaz Akkaya e Zuleyha Altun si accingeranno a partire per la Germania insieme ai loro bambini, se qualcosa non andasse terribilmente storto.

Terra Amara, anticipazioni: Yilmaz e Zuleyha decisi a fuggire in Germania

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le puntate della 3^ stagione della soap opera annunciano che Yilmaz e Zuleyha (Hilal Altınbilek) prenderanno una decisione inaspettata per ottenere il loro lieto fine.

Tutto avrà inizio quando alla villa verrà celebrata la morte della matrona Hunkar (Vahide Perçin), perita per mano di Behice (Esra Dermancıoğlu). Un'occasione, che porterà i due protagonisti a decidere di fuggire per vivere finalmente felici. Per fare ciò, la madre di Adnan aggiungerà un fortissimo tranquillante dentro i cocktail da servire agli invitati. In poco tempo, tutti gli ospiti crolleranno in un sonno profondo. Altun, a questo punto, approfitterà di questo momento per fuggire con i suoi figli e riabbracciare Yilmaz e suo figlio fuori dalla tenuta. Ben presto, i fan scopriranno che i due amanti hanno deciso di nascondersi in Germania.

La coppia viene ricercati dalla polizia

Nei prossimi appuntamenti di Terra Amara, Demir riprenderà i sensi nel cuore della notte, scoprendo che la moglie è scappata con i bambini.

Purtroppo la fuga di Zuleyha e Yilmaz non durerà molto visto che finiranno per essere ricercati dalla polizia. Un personaggio misterioso, infatti, denuncerà la scomparsa di Adnan, Leyla e Kerem Ali. Per questo motivo, la coppia verrà trasportata in un'aula di tribunale dove potrà difendersi davanti al giudice. Il figlioccio di Fekeli (Kerem Alışık), a questo punto, crederà che il suo nemico Demir (Murat Ünalmış) sia l'artefice di questo gesto.

Pertanto, Akkaya avrà intenzione di sbarazzarsi di lui. Purtroppo la verità si rivelerà un'altra. Il ragazzo, infatti, rimarrà pietrificato quando troverà il suo padrino in compagnia di Mujgan.

Altun torna alla fattoria con Demir, incapace di stare lontana dai bambini

Purtroppo Fekeli non avrà belle parole per il figlioccio, tanto da portare via il nipotino.

Anche Demir farà la stessa cosa, arrivando a privare Zuleyha dei suoi due figlioletti. Ovviamente, la ragazza apparirà disperata, tanto da essere rincuorata da Yilmaz sulla possibilità di ricongiungersi a loro. Alla fine, Altun prenderà una decisione che spezzerà il cuore del suo vero amore quando deciderà di tornare alla fattoria, incapace di stare lontana dai suoi due bambini.