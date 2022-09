A partire dal 12 settembre si assisterà al ritorno sul piccolo schermo de Il Paradiso delle Signore. La soap andrà in onda nella fascia oraria pomeridiana, alle 16:05.

Le anticipazioni trapelate riguardo la prima settimana di programmazione rivelano che si assisterà a diversi colpi di scena.

Gloria è in carcere, dopo essersi costituita per permettere alla figlia di non dover sottostare al ricatto di Gemma. Quest'ultima, proprio a causa di ciò che ha fatto, è stata punita dalla madre. Veronica, difatti, ha deciso di mandarla in convento, in modo da farla riflettere riguardo i suoi errori.

Gemma sembra essersi ambientata in carcere, anche se vorrebbe tornare a casa il prima possibile. Ezio vorrebbe acconsentire alle richieste della figliastra. Veronica, invece, vuole che la figlia resti ancora dalle suore per un po' di tempo.

Il Paradiso, puntate 12-16 settembre: la giovane Zanatta è in punizione

La settima stagione de Il Paradiso delle Signore si aprirà con Gloria in prigione, costretta a pagare per un reato che nemmeno ha commesso. Al contempo ci sarà anche un'altra persona in una condizione simile alla sua. Si tratta di Gemma, proprio di colei che le ha remato contro nel corso della scorsa stagione.

Veronica, per punire la figlia, ha preso una decisione dolorosa quanto dura. Nel corso delle puntate in onda dal 12 al 16 settembre si apprenderà che Gemma si trova in convento, lontano da Milano, in modo da espiare le proprie colpe.

Il Paradiso, anticipazioni al 16/9: Veronica meno indulgente

Nel corso della scorsa stagione Veronica è apparsa come una donna determinata a tenersi stretto Ezio, ma al contempo di poco polso con sua figlia. Stando alle anticipazioni degli episodi de Il Paradiso in onda dal 12 al 16 settembre, però, la signora Zanatta diverrà molto meno indulgente nei confronti della ragazza.

Difatti nel momento in cui quest'ultima le chiederà di tornare a casa, la donna si mostrerà irremovibile dalla sua scelta di non farla rientrare ancora. Ezio, invece, sembrerebbe essere disposto a riaccogliere la figliastra a casa.

Il Paradiso delle Signore, prima settimana di programmazione: Gemma torna a Milano

Stando alle anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda sino al 16 settembre, Gemma farà ritorno a Milano in gran segreto, dato che la madre non vuole che lasci il convento.

Tuttavia ben presto la ragazza incontrerà Roberto Landi, il quale riferirà ad Ezio di averla vista in città. Colombo, a questo punto, si metterà alla ricerca della figliastra per capire dove possa trovarsi. Dopo averla ritrovata deciderà di riportarla a casa sua. Veronica, tuttavia, non approverà la decisione del compagno, ritenendo che i tempi non siano ancora maturi per il rientro della figlia.