Manca ormai poco al ritorno in tv de Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Il debutto della nuova stagione è previsto per il 12 settembre alle 15:55.

Le anticipazioni della prima puntata della settima stagione svelano nuovi colpi di scena. Le vicende riprenderanno da dove sono state interrotte, anche se tuttavia ci sarà un salto temporale, dove accadranno diverse cose e non mancheranno novità per i personaggi della soap.

Gemma si troverà in convento, dove sua madre l'ha spedita per punirla. Veronica, difatti, non ha mandato giù il fatto che la figlia avesse ricattato Stefania.

Al contempo la storia fra la quest'ultima e Marco proseguirà a gonfie vele.

Il Paradiso, anticipazioni del 12 settembre: la giovane Zanatta non è a Milano

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore debutterà lunedì 12 settembre su Rai 1. Le anticipazioni riguardo la prima puntata della settima stagione rivelano che Gemma non sarà a Milano. La ragazza è stata mandata dalla madre in convento. Veronica, infatti, sembra aver cambiato atteggiamento nei confronti della figlia, non accettando che quest'ultima abbia fatto un gesto molto vile. Data la sua assenza dal grande magazzino, il suo posto da Venere verrà dato a un'altra persona.

Il Paradiso, spoiler del 12/9: Ezio vorrebbe far tornare la figlia di Veronica

Gli spoiler dell'episodio di debutto de Il Paradiso delle Signore anticipano che Ezio vorrebbe convincere la compagna a far tornare Gemma a Milano. Veronica, invece, sembrerà più rigida, pretendendo che la ragazza rimanga per un altro periodo in convento, in modo da meditare su ciò che ha fatto.

Gloria infatti, a causa del comportamento scellerato della giovane Zanatta, si troverà ancora in carcere.

Il Paradiso, trama 12 settembre: Stefania ha pubblicato un romanzo

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 12 settembre si parlerà anche di Stefania. La ragazza, pur avendo sofferto per l'arresto della madre, non si arrenderà, anzi sracconterà la storia di sua madre in un romanzo appena pubblicato.

Nel frattempo la sua storia d'amore con Marco proseguirà alla grande. I due giovani, infatti, sono legati da un grande sentimento.

Il Paradiso, primo episodio della nuova stagione: Conti incontra Matilde

Le anticipazioni della prima puntata della nuova stagione raccontano che ci sarà spazio anche per Vittorio. Il direttore dovrà recarsi a New York per risolvere delle questioni di lavoro. Sarà proprio all'aeroporto della metropoli americana che il dottor Conti farà un incontro molto importante. L'uomo vedrà per la prima volta Matilde, restandone colpito.