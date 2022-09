La prima settimana della settima stagione de Il Paradiso delle Signore si chiuderà in modo imprevisto. La puntata di venerdì 16 settembre, in onda su Rai 1, infatti, sarà densa di accadimenti. In particolare, stando alle recenti anticipazioni, Umberto aiuterà Flora a recuperare il suo posto di lavoro, mentre Adelaide si sfogherà con Matilde. Gloria uscirà di prigione per la festa di fidanzamento di Stefania e Gemma apparirà molto cambiata.

Spoiler de Il Paradiso delle Signore del 16 settembre: Umberto farà riassumere Flora

Il Paradiso delle Signore, nella puntata del 16 settembre, non smetterà di stupire con i suo rocamboleschi avvenimenti.

Le dimissioni di Flora hanno lasciato tutti con l'amaro in bocca. Solo Adelaide sembrerà intenzionata a sostituirla il prima possibile. Ovviamente, però, la sua assenza si farà sentire. Umberto, incapace di sopportare oltre questa situazione, deciderà di fare qualcosa per cambiare le carte in tavola. Sfruttando le sue conoscenze sulla conversazione tenutasi tra la donna e Marco, la costringerò a riammettere Flora al magazzino.

La Contessa farà molta fatica a mandare giù l'accaduto. Desiderosa di trovare una valvola di sfogo, proverà a confidarsi con Matilde, arrivata da poco a Milano. Nascerà un'amicizia tra le due? Oppure arriveranno a scontrarsi?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni del 16 settembre: Gemma nasconderà a tutti un segreto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata del 6 settembre si concentrano anche sul personaggio di Gemma. La ragazza, reduce da un'estate in convento, apparirà molto diversa dal solito.

L'esperienza vissuta l'ha spinta a compiere un gesto di grande solidarietà.

All'insaputa di tutti, infatti, è riuscita ad aiutare un bambino senza famiglia a trovare delle persone adatte a lui. In passato, non avrebbe fatto altro che parlare dell'accaduto, però, questa volta, deciderà di mantenere il segreto. La situazione con Veronica, in parte, continuerà a essere tesa. La donna non avrebbe voluto che Gemma lasciasse il convento così presto.

Ezio, però, è certo che la punizione sia già durata abbastanza.

Gloria parteciperà alla festa di fidanzamento di Stefania

Nella puntata del 6 settembre de Il Paradiso delle Signore, Stefania avvertirà moltissimo la mancanza di Gloria. Vorrebbe che la donna fosse presente al suo fidanzamento, ma non sarà facile farla uscire dal carcere. La contessa Adelaide, infatti, contrariamente a quanto promesso a Marco, ha chiesto al direttore della prigione di non concederle questa possibilità.

Saranno Roberto e Vittorio a sistemare la situazioni. Il loro intervento, infatti, consentirà a Gloria di rivedere sua figlia. Si tratterà di un momento molto toccante, accompagnato da un grande affetto reciproco.